提升清酒知識　體驗品酒風味

提到日本酒，大多先想到富不同風味和品級的日本清酒，細看它的分類、味道，再研究和食物配搭等，就已經大有學問，自問是外行人，又想了解多點的話，一於向國際唎酒師惡補基本知識，與親友歡聚時就可以揀一瓶合適的清酒品嘗。

精米步合是甚麼？

清酒主要以水、米和米麴等釀製，但看到瓶身酒標寫上純米大吟釀、吟釀又或純米酒等類別，大家知否如何分類？元朗鮨店舍利鮨主廚兼國際唎酒師Wilson指清酒分類，主要看精米步合。「酒米中央的白點叫心白，精米步合是指磨去酒米表面的雜質，留下心白的精華來釀酒，打造酒體的不同風味，清酒按磨走雜質的不同百分比而分類，精米步合百分比愈低，代表用的米便愈多，清酒品級就愈高。」

最高級的純米大吟釀，精米步合就在50%以下，入口細滑，多帶蜜瓜香和花香，適合配白身魚和貝類等輕食。大吟釀的精米步合同樣在50%以下，只不過它除米、水、麴等原材料外，還加入釀造酒精，較多層次，帶強烈自我風味，適合配肉類、串燒等油分高的食物。吟釀和純米吟釀的精米步合同在70至75%，前者米香滿滿而略欠滑身，後者旨味突出，兩者配燒物和煮物都不錯。至於純米，沒硬性規定，米味濃厚，配濃郁而富醬汁的食物就剛好。

薰爽醇熟4大類

除了品級，根據清酒的香氣、風味、口感等特點，亦分有薰、爽、醇、熟4個類別。薰酒的口感通常較清新，帶有水果、花的香氣，主要是吟釀系的酒款為主。爽酒的特點是淡麗，個性不算強烈，輕快爽口，容易配搭，很多本釀造酒款屬此類。醇酒有豐富的熟米香和旨味，質感濃厚，多為純米或生酛類酒款。至於熟酒，是指經熟成的清酒，顏色多為黃色或褐色，味道濃厚獨特，有些更被形容似中式紹興酒，旨味豐富。

很多時，清酒都會配以冷飲，其實部分種類都適合暖飲，Wilson指溫度對清酒的發揮有很大的影響，揀到對的溫度享用，風味加倍。為了展現薰酒的香氣、甜味和順滑，建議在攝氏10至15度享用，若溫度太高，有機會失去輕快和清涼的感覺。爽酒的溫度範圍較廣泛，想感受辛口和爽快的口感，可於攝氏5至15度低溫享用，若然是想感受辛口的餘韻，也可提升至攝氏45至50度飲用。富層次的醇酒，若帶有厚實、馥郁香氣和旨味，最好保持攝氏15至20度，如是選用天然乳酸菌製作的生酛或山廢酛，適合以攝氏40至45度品嘗，會充分感受到酒的旨味和層次。至於熟酒，個性複雜，則適合以攝20至25度，又或是攝氏35度左右品嘗，以感受到富層次但又不會過於濃烈的香氣。