疑陷PSTD　Stanley曾向醫生求助：唔知可以點做

男團MIRROR演唱會中巨屏墮下壓傷舞蹈員，嚴重意外發生後MIRROR即時休團兩個月，本月復工首波就係播出由成員Stanley、Frankie主演嘅ViuTV原創劇《野人老師》，雖然二人積極配合宣傳，Stanley更被大讚演技出色，惟佢尋日（15日）深夜就忽然發文，指自己原來仍未走出傷痛，更曾向醫生求助，對生命嘅迷失令粉絲擔心佢嘅心理狀態！

Stanley深夜上載黑白獨照，直言自己喺呢段時間思緒混亂，亦一度感憤怒及內疚，更留言稱自己曾向醫生求助：「這幾個月下來，充斥着很多不同思緒。憤怒，內疚，傷痛，疑惑，恐懼，擔心，迷失。醫生說正常的，要面對的。」疑似心理障礙未愈，令粉絲擔心佢仍受PSTD（創傷後遺症）困擾。

佢提到早前眾人齊齊開會，佢仍處於徬徨、崩潰情緒，更指有人問可以點樣面對同行落去，最後眾人抱在一起，但反而令佢更加迷失，心中事未能釋懷：「行落去呢三個字好沉重，到呢一刻我唔知道可以點做。大概係有啲事情仍然未能釋懷，就好似心中有條刺，有條傷疤。無錯，佢會慢慢復原，但每個人康復嘅速度都唔同，我哋唔好急，等佢慢慢復原。」

同時佢亦表示自己正努力處理事件，着大家要將心比心：「但復原之前，有啲事需要解決，需要搞清楚明白，需要安頓好有需要的人。我知道一一努力處理中。我們要善良，我們要將心比心。呢啲事看似微不足道，其實要做就唔容易。但我相信大家行多一步，世界會更和諧！」並祝福意外傷者同眾Dancers。多位隊友如姜濤、Edan、Jer、Jeremy等均有畀Like支持，以表關心。