許廷鏗結婚先買錶　余香凝喪食唔肥全靠囡囡

東方表行沙田錦標「時尚煲呔賽馬日」今日（16日）假沙田馬場舉行，由東方表行有限公司董事總經理楊衍傑，及香港賽馬會管理層聯同許廷鏗（Alfred）及余香凝（Jennifer）主持揭幕儀式，Alfred更獲大會送贈名錶。

講到手錶收藏，Alfred透露近年跟手錶甚有淵源：「近年多咗同品牌合作，我年底有個音樂會，其中一個贊助商都喺度，今日都好開心收到隻新錶，我最貴嘅手錶唔係自己買，而係客戶送，我自己唔係好捨得買，想喺人生里程碑先買隻手錶畀自己，但人生仲未有里程碑，所以要加油。（點先算人生里程碑？）可能結婚啩！」Jennifer自言下年踏入3字頭，認為算是人生里程碑，已正在物色名錶送自己：「作為紀念又好，將來留畀囡囡又好。（自己畀錢定老公畀錢？）希望係自己，想自己送畀自己，但我唔介意佢送多隻畀我。其實我依家買乜都係諗住將來留畀個女，畀個借口嚟滿足自己嘅購物欲。（囡囡會唔會攞你啲錶嚟玩？）佢見到閃令令就好鍾意，我話將來係留畀你。」

Jennifer早前到韓國首爾出席《光影浪潮香港電影新動力》活動，她坦言雖然心掛掛女兒、但同時很開心有屬於自己的時間：「覺得好輕鬆，已經兩三年冇去旅行。」她笑言雖然在吃韓國放肆吃喝，但身形完全沒有走樣，都是拜女兒所賜：「時裝設計師話我身形仲Fit過之前，我早幾日帶囡囡去主題樂園玩，佢依家24磅，我抱足佢8個鐘，所以我依家嘅身形都要多謝佢。」Alfred開玩笑指自己也要試試。

另外，Jennifer獲提名金馬獎最佳女配角，她稱仍未知會否出席，因有可能要到美國工作，問到信心時，她坦言：「有提名已經好難得，我連提名都冇諗過，始終呢套係輕喜劇，有得入圍已經好開心。」

Alfred最近進軍影圈客串電影《深宵閃避球》，並跟好友鄭欣宜飾演夫婦，他透露之前入場觀看時，看到自己的演出也有點尷尬：「呢套係重口味喜劇，我同欣宜一出場就有激烈場面。其實我都想拍多啲戲，我都鍾意拍喜劇，有諗過演啲變態角色，今次拍戲打開咗道新大門，希望電影界可以留意小弟，我雖然入行十幾年但都只係初哥。」Jennifer認為Alfred適合演變態角色，因對方外表斯文，演反差大的角色會發揮更。

江若琳自嘲冇身材

另外，江若琳（Elanne）、湛琪清（Jessica）與湯鎮業的一對孖仔湯君慈與湯君耀擔任模特兒，Elanne的老公蕭唯展（Oscar）也有現身捧愛妻場。Elanne以大低V上陣，非常性感，她坦言：「好耐冇試過咁性感，我有自知之明，我身材唔出眾，咁健康低調都可以。」提到夫婦倆剛由新加坡及泰國旅遊回港，她笑言已在計劃下個旅行：「其實每年生日佢都會帶我去旅行，因為之前疫情所以冇去，佢想我今年生日開心啲，佢話就算要隔離都照去啦！」問到2人有否順道造人時，Oscar即說：「唔係順便，係專登，要約㗎！因為專登，所以咪冇成績囉，下次唔可以咁刻意。」Elanne坦言一直有造人大計，但可能之前身心還未準備好，所以BB未有出現，認為現在是好時機，相信快會有BB，Oscar說：「好多人都話最重要係放鬆，我哋依家處於半放棄狀態，咁樣可能反而有。」Elanne指之前有計日子又看中醫，但可能因壓力大而未能成功造人。

另外，談到工作，Elanne自言今年35歲，之前太多煩事要處理，看不到前路，現時終於可以自由飛翔：「咩工作都想試，睇吓搵唔搵到好嘅團隊合作。（唔再簽公司？）驚驚，或者要畀律師睇吓，其實依家有好多彈性嘅合作方式，有舒服啲嘅合作模式，唔一定要簽畀一間公司。」

而Jessica自從去年底誕下女兒後鮮有現身公開活動，她表示：「依家囡囡10個月大，開始識行，我好緊張佢，所以好想留喺屋企，我以為我成日喺屋企佢會黐我多啲，但原來唔係，老公經常返工，囡囡一見佢放工，就會黐住佢，仲不停叫爸爸，我真係好呷醋，我個女連我媽咪爹哋都好黐，甚至對隻狗都好鍾意，我依家個地位排得好後，反而我今日化妝出去做嘢，囡囡見到會走過嚟黐住我，唔想我走。」她開玩笑指為得到女兒重視，要多出外工作。

冼靖峰獲頒衣着獎

而聲夢歌手冼靖峰（Archie）獲大會頒發「最佳煲呔衣着大獎」，他表示每逢大時大節也會跟朋友入馬場碰碰運氣，但笑言運氣就麻麻。講到獲衣着獎，他謙稱要多謝形象指導：「記得我第一次打煲呔係中學嘅畢業晚宴，因為平時著校服都要打呔，所以晚宴就選擇打煲呔。」

另外，講到工作，他透露最近忙錄歌，但仍未知推出時間：「今次啲歌有啲難唱，所以比預期中花多咗時間錄音，監製同我講，你今日唱得好過之前，不過再補錄過幾句，而且佢想我試吓用外國歌手嘅腔口去演繹，所以都花咗啲時間去模索。」