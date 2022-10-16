楊洛婷反轉希臘唔夠喉　去埋土耳其瞓2晚機場

藝人楊洛婷（Rabeea）今日（16日）為馬場活動擔任大會司儀，她與老公Dear Jane主音黃天翱（Tim）早前到了希臘及土耳其旅行兩星期，她笑言玩到不捨得返港：「原本只係去希臘，但後來防疫政策改咗0+3，所以臨時決定去埋土耳其，其實都掙扎咗一陣，因為機票好貴，但我媽咪話我哋兩公婆難得一齊放假，所以就決定去，機票冇得慳，惟有喺食同住方面慳啲，人生中瞓咗兩晚機場，不過整個過程好難過，經歷係錢買唔到。」不過Rabeea在土耳其只拍了熱氣球相，但未有乘坐熱氣球，她解釋因媽咪不准，叮囑她就算有買保險都不要坐。

提到她在社交網上載了一張老公向她跪地相，Rabeea稱整個行程由自己安排，故要求老公在行程中叫給她一個驚喜：「個驚喜就係佢跪地，我以為佢會跪地送首飾畀我，點知乜都冇，我老公真的好『浪漫』囉！」她大爆老公原本只打算充當她的攝影師，故所帶的衣服不多，沒料到Rabeea經常拉他合照：「佢咁多張相都係着住同一件衫，我隔日喺酒店就要幫佢洗衫、熨衫。」

影壇新人周漢寧亦有現身活動，他表示平時甚少到馬場：「以前都有嚟過，都會投注。（有冇贏錢？）少少啦！當係玩吓都開心。」其有份主演的電影《燈火閘

珊》入圍第35屆東京國際電影節競逐獎項，他透露將出發到東京：「今次係第一次行紅地氈，亦係第一次出埠跟工作有關，所以心情都好興奮，加上疫情咁耐，依家終於可以出去，預計留7日，但之後要趕返香港做嘢，所以唔可以留耐啲，希望影展期間有自由時間周圍行吓。（準備好戰衣未？）公司幫我準備咗。」他稱稍後後會參與香港亞洲國際電影節及電影拍攝。

另一位新人冼康正表示，向來很喜歡賽馬競技，故自小已經常到馬場。講到手錶，他指有收藏手錶習慣，第一枚手錶是由爸爸所送，分外具紀念價值：「不過我平時經常做運動，怕會整花手錶，所以唔捨得戴。」至於工作，他透露有電影洽談中，但細節不便透露。