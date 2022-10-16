林家熙唔介意執二攤頂Ian拍戲：呢啲情況經常出現！

堪輿學家七仙羽（七師傅）、藝人林家熙（Locker）、鍾雪瑩、蘇皓兒、周祉君及徐浩昌等下午（16日）為有份參演電影《猛鬼3寶》宣傳。Locker笑言今次角色與自己平日性格截然不同：「我同千渟拍檔做其中一個故事，入面有一幕係講我想偷偷咁錫佢，不過被佢發現錫唔到，但其實角色本身係怕醜仔。（你自己本人係咪怕醜仔？）我係大膽仔，會主動出擊。」他直言若拍親熱戲會事先向女友吳家忻備案，指女友也是藝人絕對會明白，加上女友與千渟十分老友，所以不擔心女友會呷醋。

他又透露正為新戲《拼命三郎》開工：「由收劇本到決定接拍得2個禮拜時間就開拍，比較急趕要學泰拳收身，節食最辛苦食烚雞胸同菜。」他表示劇中騷肌戲份已拍攝近半，談到他角色原先是由MIRROR成員陳卓賢（Ian）出演，但對方卻因紅館墮屏事故導致心情仍未平復為由而推演一事，Locker對此表示理解：「我都係睇到新聞先知，其實呢啲情況（易角）都經常出現，有時就唔到期或者狀態各樣都有，理解嘅，每個人都有自己調整嘅步伐，唔可以太急，最緊要舒服。」

至於相隔10年再登大螢幕的七師傅，指近年工作忙導致休息不足，她説：「試過之前一晚拍廣告，接住第二朝拍電視劇，再拍通宵戲，冇得休息搞到個樣好殘好醜樣㗎，唉！都冇眼睇喇。」雖然如此辛苦，但她笑言也想挑戰另類角色：「成日都做善良嘅師傅，都想試下做啲江湖角色做壞人，人一世物一世要試吓。」