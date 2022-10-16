本日日本：舌尖興奮！必去涉谷最新朱古力迷朝聖地

以朱古力零食及糖果馳名的日本樂天LOTTE將於10月29日於東京涉谷開設朱古力專門店LOTTE DO Cacao STORE，發售多款飲品及甜品，帶給大家有別於以往的可可美味。樂天自1964年開展朱古力事業以來，60年間推出了很多朱古力零食，馳名的有樂天熊仔餅、LOTTE朱古力批、Ghana朱古力等，喜歡朱古力的朋友一定吃過。於2015年樂天開始了「Do Cacao Project」企劃，落實開實體店計劃，將朱古力的魅力傳達出去。LOTTE DO Cacao STORE店內選用印尼、巴布亞新畿內亞、加納等地的可可豆製成飲品及甜品，更特別引入集團旗下「Dari K」的研磨機器來製作可可飲品，能在短時間內磨製可可豆，並預防酸化，讓每杯飲品都呈現出可可的最佳美味。店內環境以永續為大前提，使用可可殼製成的壁材，包裝物料亦同樣使用可可殼製作，而店員的制服布料也加入可可殼調配成的染料，為環保出一分力。以後店內會舉行與可可有關的活動，並發售多款限定商品，必定成為朱古力迷們的眾腳地。

LOTTE DO Cacao STORE

開幕日期：10月29日

地址：東京都涉谷區神南1-8-11

營業時間：11:00am~7:00pm