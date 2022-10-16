轉涼都要運動！新款穿戴裝置有乜揀？

雖然近來天涼開始轉涼，但Keep Fit是終身事業，而想運動做得好，除咗專注同毅力，一隻智能手錶或手環都不可少，今次就同大家睇吓最近有乜新款！

大芒防水

Xiaomi手環7 Pro沿用一貫的運動造型，金屬邊框配上1.64吋高清AMOLED屏幕，面積為歷代最大，並支援亮度自動調教，室內外都睇得清楚。它提供超過110種運動模式，對應24小時血氧檢測、心率及睡眠監測，同時內置GNSS系統，可精準記錄位置及運動數據 。另具備5ATM防水等級及12天電池壽命，滿足戶外運動需要。

復古準確

HONOR Watch GS 3設計靈感來自傳統機械錶，圓形屏幕有1.43吋，錶身以316L不銹鋼打造，重量僅為44g，可以全天輕鬆佩戴。它配備8管道PPG心率監測模組，可精確檢測光學訊號，加上AI心率監測引擎，結合多種演算法來消除運動中的雜訊，有效提高心率監測的準確性。運動模式超過100種，並內置L1/L5雙頻GNSS，提供精確的路線追蹤功能。

輕薄無感

HUAWEI Band 7賣點是輕薄，厚度僅9.99mm、重16g，戴上手近乎「無感」！搭載1.47吋AMOLED彩色觸控屏幕，解像度及屏佔比分別194 x 368及64.88%，訊息顯示一目了然。新升級的HUAWEI TruSeen 4.0心率偵測技術可連續、快速和精準地偵測心率，配合TruRelax技術自動偵測血氧，在低血氧時會發出提示。支援96種運動模式，並提供長達14天續航能力。

越野而生

Samsung Galaxy Watch5 Pro配備了系列最大的590mAh電池，相較於Galaxy Watch4大幅提升60%，提供80小時使用體驗，即使開啟GPS模式亦能達到接近全天的續航時間。它特設GPX越野導航功能，提供現時所在位置高度及未完成路線等資訊，並設有轉彎提示及回溯功能，前者讓用戶專注前方道路而無需查看地圖，後者則幫助用戶安全地原路返回起點。