柳川美亞 F奶宅女偶像

唔少人對「御宅族」有負面印象，總覺得佢哋打扮不修邊幅又蓬頭垢面，仲要成日捱夜打機睇動漫，搞到精神萎靡……查實所謂「宅男」、「宅女」都有唔同個性，又點可以一竹篙打晒一船人呢？就以日本寫真界為例，有唔少女優都係宅女，唔止生得靚女又可愛，身材仲好鬼正，柳川美亞就有辦你睇！

笑顏配巨乳

日本藝能界嘅美少女組合多不勝數，大型嘅有AKB48、乃木坂46、NMB48等等，小型嘅有放課後公主、桃色幸運草Z等等。呢大堆組合入面有唔少青春玉女，平時除咗登台，仲會去踩入寫真界，好似「適乳天使」天羽希純，就係「#2i2」嘅成員，而今日為大家介紹嘅柳川美亞，可以話同希純有幾分相似囉！

今年21歲嘅美亞，係典型美少女，長頭髮，眼大大，個樣絕對配得上嬌俏、精靈、可愛等形容詞，笑起上嚟仲散發出陽光氣愳。講到身材，美亞同希純比，一啲都唔輸蝕，體態纖巧得嚟，胸前嗰對F奶又大又挺，加上皮白肉嫩，吸睛指數相當高！

選美冠軍

美亞喺2017年成為美少女組合「全力少女R」嘅候補成員，經過一輪奮鬥，終升格為正式成員，後來組合改名「Glitter Piece」，佢亦轉投另一支組合「TIAM」，仲做埋隊長添！除咗做藝能偶像，美亞亦係一位寫真偶像，喺2019年推出首隻寫真映像作品《HR -日直》，之後參加選美活動「Miss Young Champion 2020」，仲畀佢拎埋冠軍添！

近期，美亞好積極參與寫真演出工作，其中一輯寫真就以宅女為主題，佢更自爆私底下係一名宅女，仲覺得做御宅族最幸福，因為可以留喺自己鍾意嘅地方做自己鍾意嘅事喎！