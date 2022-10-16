喺武俠小說中，劍係男士行走江湖嘅主流兵器，但原來喺情慾世界，每個男人同樣要靠把「劍」搵食，每次出鞘都會刺向床戰對方嘅敏感部位，分分鐘搞出人命。今日就由論劍（Sword）開始，分享吓各種趣味性話題。

Sword 胯下神兵

剛才講到但凡係真男人，身上總會有把「劍」，只要你識得玩又夠硬淨，絕對可以冧到女人嗌晒救命！無錯，作為一個情色俚語，「Sword」（劍嘅英文）可解作男士嘅兵器，而中文可譯成劍客嘅「Swordsman」，則暗藏另一個意思，就係專指胯下兵器巨大或性能力超強嘅男子漢。講開又講，世上最長嘅神兵可以去到幾多吋？根據紀錄，1970年喺美國紐約出生嘅Jonah Falcon就擁有一把無人能及嘅長劍，硬直時嘅長度達13.5英吋（34厘米），真係唔講得笑。

Sword Swallower 並唔簡單

既然「Sword」暗指男士兵器，由呢個字衍生嘅情色俚語又點止一個。好似「Sword Swallower」，除咗暗指口愛，亦係一招口愛體位！玩法好簡單，女士先瞓喺床上，頭部則晾喺床邊，男士只需企埋去請佢食「雪茄」就可以。性學家話，呢招又叫「Throat Swab」，男士喺進行口部活塞運動時，千祈咪一味靠衝，事關有可能會令女伴呼吸唔到，最好可以用雙手挑逗對方嘅敏感帶，就能令大家都有快感。

《Sword Swallowers》 吞劍經典作

美國四仔脫星向來以床上演出夠狂夠誇嚟吸引眼球，就連「出口術」都有本事玩到七情上面。唔信？就要睇吓呢套喺2015年由Hustler出品嘅口愛經典作《Sword Swallowers》。睇番演出陣容，除咗搵到Holly Taylor、Alexis Grace、Daisy Cruz呢一班喺當年享有極高人氣嘅脫星外，仲有一粒「超新星」，佢就係今時今日已貴為天后級脫星嘅Karlee Grey。據聞佢當年去到事務所洽談工作，咁啱遇上呢套四仔嘅製片人喺度揀卒，即被對方睇中，結果成為呢套零劇情四仔令人難以忘懷嘅亮點。

同場加映：北川瞳《女劍豪強絕》

劍道係日本好有代表性嘅武術運動，AV片廠又點會放過呢個主題，而由Attackers喺2012年推出嘅《女劍豪強絕》，就被唔少AV迷視為經典之作，一來片中出現連場動作同特技場面，令人目不暇給，二來片廠搵咗當年紅極一時嘅巨乳女優北川瞳主演，淨係呢一點都已經夠晒煞食。劇情講述被人霸凌嘅北川瞳，遇上咒刀「嶺貞」後，化身女劍豪，將玩弄兵器嘅絕技發揮得淋漓盡致。話時話喺2010年出道嘅北川瞳，曾演過唔少動作類AV，佢之所以咁好身手，聽講係因為本身有練舞嘅底子，難怪可以將一眾男優玩弄於股掌之中。