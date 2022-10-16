林敏驄鬼才嚟料　與江美儀過招

「鬼才」林敏驄於新劇夥拍演技派江美儀及影后鮑起靜，雖然詭計多多經常爆肚，但兩女仍應付自如，讓台前幕後拍爛手掌。而阿驄亦一洗以往無厘頭形象，搖身一變演廿四孝老公及慈父，喊戲話嚟就嚟，實行用溫情感染觀眾。

林敏驄、江美儀、鮑起靜等孭飛的無綫台慶劇《下流上車族》，將於明晚（17日）8時30分在無綫翡翠台首播，故事講述車志明（林敏驄飾）因金融風暴期間賣了亡母留下的一層私樓，卻後悔落錯車，便與老婆莫雯慧（江美儀飾）一直想儲夠銀彈再做業主，惟10多年過去仍未達標，故決定用盡下流手段賺錢，更有意霸佔阿驄繼母謝毓霞（鮑起靜飾）的公屋，計劃以其單位作踏腳石換居屋，繼而再轉售來買私樓，以達成再上車大計。

被喻為本地無厘頭始祖的阿驄，獲無綫總經理曾志偉力邀首拍劇集，飾演好好先生及老公的他，與江美儀的合作可謂火花四射，獲監製關文深以超班來形容，他說：「佢哋感覺好夫妻，唔似做緊戲，話喊就喊，又互相帶動到，喺現場仲幫埋兩個女，起初覺得美儀肯湊阿驄已經好好，原來佢份人都幾搞笑。」監製指沒想過阿驄演溫情戲如此牽動人心：「起初都唔知佢演溫情戲會點，原來佢係好有感覺，一啲都唔造作，佢唔想NG，所以埋位前已經溝通好晒，記得拍屋企戲份用咗幾部機嚟拍，盡量畀佢做到一Take搞掂。」叫得鬼才，又怎肯埋沒創意？阿驄拍攝時經常爆肚，幸經驗老到的鮑姐及美儀應付得綽綽有餘，令劇組上下嘆為觀止。

黃嘉雯帶醉入戲

劇中還亦有一段阿驄與前港姐冠軍黃嘉雯的錯摸感情線，雖然二人沒有激情親密戲份，卻有嘉雯泳裝上陣，非常搶Fo，嘉雯受訪時說：「雖然戲份唔多，但入面有喊、搞笑、落水濕身戲樣樣齊，多謝驄哥喺劇本上畀好多空間我發揮。有場飲醉酒喊戲，冇諗過劇組畀真酒我入戲，令出嚟效果更加好。」為呈現故事最寫實一面，全劇幾乎以全實景拍攝，包括鮑起靜的公屋單位、黃嘉雯任校長的日語學校，以及阿驄打工的超級市場。

林穎彤喧賓奪主 困獸鬥

飾演林敏驄死黨的關細孝（鄧智堅飾），因公屋裝修，起初藉詞到阿驄家看電視，及後演變成付租金寄居其家，沒料智堅索性帶埋兒子關曜儁及媳婦林穎彤入住，相見好同住難，眾人不時因小事意見不合，鬧出不少笑話。監製指起初未有為3人設計太多對白，沒料他們自行設計突出角色，當中演網紅的穎彤喜感十足，因在屋中拍攝惹來江美儀不滿，2人不乏鬥氣場口。穎彤表現不比美儀遜色，利用說話語氣和小動作令情節更豐富。

郭柏妍絕世好女 唔恨買樓

阿驄與美儀育有兩名女兒，分別是大女芊芊（郭柏妍飾）與細女蔓蔓（羅毓儀飾），前者於工作假期中途返港，做兼職賺錢助媽咪盡快上車，期間認識了任地產經紀的高榮（丁子朗飾），繼而發展戀情。丁丁笑指劇中角色奉旨拍拖：「柏妍係唔鍾意買樓，但我即使畀前女友呃咗層樓，都仍然認為買樓係畀到人幸福，所以劇入面同柏妍有呢方面嘅矛盾。」而毓儀在劇中嬌生慣養，難忘於天橋底扮女僕被阿驄打的戲份：「呢場戲係我成套劇入面最有喜劇發揮嘅一場，我冇乜呢方面經驗，好彩有Daddy（阿驄）帶住。」