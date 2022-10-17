【是日通勝】

農曆九月廿二

壬寅年 庚戌月 癸卯日

吉時：凌晨11時至1時、上午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀、會友、嫁娶

忌：詞訟、穿井、開市

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：11、34、40、49

幸運顏色：紅、橙

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：加強與共事者溝通，事業運才可止跌回升。

金牛座：別再等運到，主動出擊才能打破感情悶局。

雙子座：事業運不錯，但財運稍遜，投資要三思後行。

巨蟹座：謀事忌粗枝大葉，忽略細節易衍生大堆問題。

獅子座：愛情事業兩得意，能夠按照自己的想法行事。

處女座：做適量帶氧運動對身心都有益，勿再偷懶了。

天秤座：迎來倒霉的一天，別沮喪，謹記希望在明天！

天蠍座：求財忌急躁，判斷力會受影響，易因小失大。

人馬座：做人要顧大局，凡事計到盡易變事業絆腳石。

山羊座：不乏求財機遇，好好把握，收入將水漲船高。

水瓶座：面對得失要保持平常心，穿橙色衫有助開運。

雙魚座：處理感情問題忌拖泥帶水，否則會小事化大！

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）兔 遇貴人

（跌）雞 是非多

鼠：小心爛桃花，勿對身邊的異性太過熱情。

牛：情緒易衝動，多管閒事有機會惹禍上身。

虎：投資遇阻滯，宜停下腳步，三思而後行。

兔：貴人助力強，即使遇上困難也應付自如。

龍：心緒不寧，意外特別多，宜向友人求助。

蛇：給人成熟穩重好印象，對求職者最有利。

馬：出門前悉心打扮，可令異性緣旺上加旺。

羊：待人有禮，行事大方，深得身邊人喜歡。

猴：處事高明，可望於職場上嘗到不少甜頭。

雞：是日沖煞，少參與任何討論，沉默是金。

狗：身邊不乏理想對象，單身者宜主動出擊。

豬：否極泰來，事業運好轉，接連獲好消息。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

知者善謀 不如當時

這是先賢的名句，當中的「知」，同「智」；「當時」，可理解為適合時機、把握時機。全文意思為有智慧的人善於謀劃，還不如把握良機，亦可理解為把握良機比人為的努力更有效更重要。

「昨日之日不可追，今日之日須臾期。」過去的時光已不可能挽回，但現在能把握的時間一點兒也不能放過。

大部分人當遭遇到問題困惑，才四出找方法解決。其實人生和玄學有密切關係，中華先哲留下很多實踐寳典，如能善用善謀，做到「知命認命」，把握人生命運中密碼，就可為自己布局。正如天文預測有風暴到臨，除非預測失準，早些做好相關防禦應對，十分重要，畢竟我們不能叫它不來，但一切準備妥當，便可減輕損失。

中醫也有所謂「治未病」，未來仍不停發生疫病，能早些為自己去適時布局，最好不過。世界怎樣變，先變好自己，現今因人的貪婪、自私、傲慢，不停講有錢解決問題不是問題，事事要為王，為我獨尊，雖則有錢暫可為所欲為，自吹自擂，但命運法則中有所謂「積陰德」（因果），當時辰一到，報應不爽。也不能福蔭子孫後代。

「生存華屋處，零落歸山丘。 先民誰不死，知命復何憂！」