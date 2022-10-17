買重過千萬保險︱黃宗澤遭航拍機擊中：好驚毀容！

藝人黃宗澤（Bosco）與謝天華為孭飛的邵氏新片瞓身上陣，戲中有多場槍戰、爆炸大場面，手腳傷痕纍纍的Bosco買了過千萬元的雙重保險，他自爆在拍攝時被墮落的航拍機擊中「中頭獎」，全場人都嚇破膽，他更驚自己會毀容。

黃宗澤、謝天華、陳山聰、蔡思貝日前為邵氏電影《無間一戰》在屯門拍攝煞科戲，劇情講述Bosco、天華聯手拯救被挾持的思貝，他們跟飾演反派的山聰有連場激烈的槍戰駁火場面，現場火光熊熊燃起多處火頭，兩人要潛行深入敵陣，身手依然了得。Bosco自從早年拍劇夾斷腳掌，有指他已為自己加大保險，加上電影公司的保費，據知他的雙重保額已經過千萬元。

戲中他和天華有大量動作場面，兩人都不錫身演出，身上有多處瘀傷，Bosco自爆早前拍攝一場外景時，更發生驚險場面，因戶外大風吹令航拍機突然墮落，當時他和林子善一齊，他說：「我察覺時架航拍機已經喺我頭頂，我同子善本能地互相攬埋一齊，結果都擊中我個頭，手指都𠝹到，慶幸冇被螺旋槳擊中塊面，都算不幸中之大幸，其實當時全場人都好驚，諗起真係一額汗，我都好驚會毀容。」幸好頭部和手指傷勢不重，所以他未有Claim保險。

蔡思貝輕鬆談情

Bosco事隔多年與天華再次合作，他指天華沒有變：「依然百厭，仲保持一貫招積，佢依家係大灣區綜藝王，期待我哋呢班百厭嘅林峯、吳卓羲、天華一齊拍番個綜藝，我諗會玩到黐晒線。」天華則指拍攝動作戲被Bosco搞到周身瘀：「佢啲動作戲力水大咗，以前同佢拍好舒服㗎，依家返到屋企，先發現呢度又瘀嗰度又瘀。」Bosco則反擊笑說：「你估我就冇瘀呀，啲手腳冇得墊吖嘛。」

今次片中一班男演員經常要埋身肉搏，打到你死我活，相反女主角蔡思貝則輕輕鬆鬆與Bosco談情，毋須舞刀弄槍，問到可羨慕拍攝動作戲？她笑說：「你睇我幾斯文，今次全文戲，打戲交晒畀佢哋。」當晚劇情講她遭挾持，她唯一一個動作就是向後用個頭撞落山聰度，她笑說：「喺套戲我真係冇動作，係幾舒服嘅，我純粹負責睇佢哋男仔打多，我乜都唔使做，所以對住佢哋都好慚愧。有場戲講我畀黑社會啲流氓撩，要收我陀地仲冚我一巴，Bosco出現拯救我，佢一個打幾個，我喺側邊睇住佢好有型咁打人。」對於Bosco險被航拍機擊中面，她表示當日不在現場。她又透露拍完後終於可以放大假：「我要好好叉電尋找生活，演員一段時間好忙，係忙到冇晒生活，所以一休息就要尋找生活，其實都係做番啲日常生活嘢。」

陳山聰演大奸角好爽

於《無》片中飾演大反派的陳山聰，除了應付連場槍戰，與黃宗澤（Bosco）亦不乏埋身肉搏戲份，令其大呼過癮，他說：「好耐冇做過大奸角，呢個角色仲要係奸得斯文內斂，比較陰險，所以演得好爽。（同Bosco打又爽唔爽？）未試過同佢咁打法，不過武指度畀我哋嘅動作，好多都一Take搞掂，當然亦有部分係替身做，好似掟飛、貨倉上面跌落嚟，呢啲就交畀佢哋完成。」

他更指與Bosco替身對戰時不慎發生意外：「因為講我要掟飛佢落牆，個替身墊咗好多Pad，我捉佢時一個唔小心，隻手指尾『篤魚蛋』，當時拍緊就冇留意，點知拍完2 Take之後就腫起咗，即刻要敷冰，真係好耐冇試過咁樣！」