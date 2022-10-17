趙麗穎馮紹峰密密見疑想復婚　粉絲花2千萬搞生日應援

內地一線劇后趙麗穎昨日（16日）踏入35歲，其Fans斥資至少2千萬港元，在北京及上海等超過9個城市的廣場屏幕搞生日應援。馮紹峰未有公開祝賀前妻，但2人被指大有機會復合，因不時公餘「密」會，甚至一家3口共聚。

身在橫店拍攝新劇《與鳯行》的趙麗穎，昨日在工作中度過35歲生日，被網民拍得一身紅衣女俠造型開工，而其Fans發動大型生日應援，在北京、青島、南京、武漢等超過9個城市的大型廣場巨型屏幕播放應援短片，每天播120次共2天，估計花費至少2千萬港元。而其官方後援會關注農村「留守兒童」受性侵事件愈來愈多，故以偶像名義捐助「守護花蕾」課程：「解決留守女童性教育認知缺失、生理健康知識薄弱與防性侵意識不足，幫助學校的150位留守女童遠離性侵害。」

新劇戀景甜被彈老

至於去年宣布與趙麗穎離婚的馮紹峰，原來也身在橫店，與女星景甜拍攝新劇《灼灼風流》，內地消息指趙麗穎與馮紹峰頻頻在當地約見面食飯，有時兒子也前來會合，一家3口聚會，猜測2人藕斷絲連，大有機會復合。而馮紹峰日前與景甜開工時被捕獲，網民彈他們零「CP感」，更狠批馮紹峰憔悴蒼老，似演父女多過情侶。