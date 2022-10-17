彼思動畫配樂家轉職做漫威恐怖劇《暗夜狼人》導演

萬聖節又到，漫威（Marvel）趁機推出恐怖黑白風格的超級英雄劇《暗夜狼人》（Werewolf by Night）應節，講述一班怪物獵人為繼承一塊寶石，在著名獵魔師家族的大宅聚首，準備參加狩獵戰。其中一個文質彬彬的獵人Jack Russell（由墨西哥男星Gael García Bernal飾演），卻隱藏著一個秘密……

意想不到的是導演人選Michael Giacchino，他更出名是作為電影配樂家的身份，配樂作品包括多套彼思（Pixar）動畫如《超人特攻隊》（The Incredibles）、《沖天救兵》（Up）與《玩轉腦朋友》（Inside Out）、漫威宇宙電影如《奇異博士》（Doctor Strange）與《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）等。

今次不是他首次執導，他於2018年曾執導短片《Monster Challenge》，2019年又執導其中一集《星空奇遇記》（Star Trek: Short Treks），今次《暗夜狼人》則身兼導演與配樂家兩職。影迷最關心《暗夜狼人》是否屬於漫威電影宇宙（MCU），他受訪時表示該劇沒有連結其他MCU作品，但的確屬於MCU：「我哋冇討論佢點樣影響MCU過去、現在同未來，我哋只係同意呢個係喺MCU發生。」至於未來如何擴展故事，他就賣個關子，表示目前已有概念，但要先與高層商討。