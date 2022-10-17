參加《全城一叮》被踩　黃建東千字文訴心聲

藝人黃建東（東東）近日參與無綫綜藝節目《全城一叮》，期間自彈自唱又玩二次創作，大晒其才藝一面，結果獲晉級入決賽，不過有網民卻於討論區揶揄他，以「41歲人仲同啲新人爭出鏡。」、「仲上呢個節目爭飯食」等留言。

對於該些言論，東東當然不是味兒，故於社交網寫下一番感受，表示於11年前參與香港先生至今，中途均跌跌碰碰，要過度也絕非易事：「2022年黃建東嘅成績表上面有《金宵大廈2》嘅茂李安，同埋《痞子殿下》嘅真假國師，係咪睇落都好似OK？但係呢啲都係舊年拍落。今年我拍嘅所有劇集都只係客串幾場，亦未有主持過綜藝或資訊節目。難得有呢個比賽機會可以自己報名參加，你係我的話，你會唔會參加？」

東東不諱言今次比賽壓力大，故一直煩惱應呈現怎樣的才藝給觀眾觀賞，最後決定把自己當下的感覺來表達，他說：「呢刻嘅我對演藝仍然有好大團火，仲係燒得好旺嗰隻。Fire係我個Theme，騎呢搞笑核突反串嘅我大家見得多，我想俾大家見到一個認真表演嘅黃建東，唔係只靠Gimmick同Noise而活嘅藝人。」而他接受東網訪問時，表示比賽當日遇見不少新同事，同時間亦未見自己同期的藝人參與，感覺相當有趣：「點都好啦，我又唔會唔會理其他人點睇，希望可以把握每一個機會，闖出一片天，想好似同期嘅張振朗、麥美恩咁做到成績出嚟。」