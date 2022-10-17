Gordon食晒葉蒨文「波餅」　《獎門人》變福利會

前組合天堂鳥成員Gordon（葉泓聲）早前以嘉賓身份亮相無綫綜藝節目《開心無敵獎門人》，並將擒上身的「島大女神」葉蒨文「拋嚟拋去」大玩「開心無敵呼拉圈」，以其無敵臂力，將「女神」在其身上轉了14個圈，險勝創下11圈紀錄的陳山聰，可惜Gordon的成就解鎖表現未有在電視上播出，僅在網上版節目播放，有網民戥他不值：「咁落力都無得剪入電視版 ，慘」，又有網民封他做「臂力王」，大讚他：「好嘢，Super」，亦有「酸民」指節目是男嘉賓「福利會」：「就是送男嘉賓大禮，碰波波！」

Gordon接受訪問時，被問到可擔心惹「鹹豬手」之嫌，他說：「我又唔擔心被人嫌疑喎，現場有咁多觀眾，同埋葉蒨文又唔介意，係玩遊戲啫，我哋都係想帶啲歡樂畀觀眾啫。」他直認身體接觸一定有，但身為男藝人在玩遊戲時，尤其手觸及異性身體時必定加倍小心，望外界勿將焦點在「抽人水」上：「大家係投入去玩，不過我玩完都攰到虛脫，要抖番5分鐘先回到氣，但個節目我由細睇到大，有得去玩都係次好好嘅經歷。」

節目中，其緋聞前度Carman（關嘉敏）亦在場，問可感尷尬？他謂沒有尷尬感，不過笑言如要拋高Carman未必達14個圈：「因為葉蒨文好輕身。（Carman好重？）佢生得比較高大啫。」又說為了玩這個遊戲，在家秘密練兵，但被人拋的並非女神：「係我屋企啲小朋友，以前都成日同啲細路玩，知要再玩就練吓臂力先。」