救救腦功能障礙的孩子

舌針療法是由孫介光教授（右）及兒子孫雪然專家（左）於80年代發明，經過30多年的臨床實踐，先後在舌上發現與人體相對應的40多個穴位，逐漸發展成一套有系統的舌針療法。

【特約報道】十幾年前，世界著名的《國家地理雜誌》（National Geographic）及《發現頻道》（Discovery Channel）先後報道了當時香港大學舌針研究所孫介光教授及孫雪然專家發明的孫氏舌針療法。《發現頻道》的記者在診所隨機採訪了患者。—位男孩的媽媽介紹其因腦問題致運動功能障礙的6歲兒子，在接受舌針後進步的情況，在孫介光教授不知情的情況下，去其家中詳細採訪和評估。小男孩肢體不靈活，經20次舌針後，可以踩單車，可以用筷子夾花生米，鏡頭詳細記錄了孩子的進步。在當時，世界兩家極具影響的媒體先後採訪同一療法是絕無僅有，播出後震撼了人們。十幾年後的今天，當回憶當年的情景，孫介光教授說：「現在看來當時病例太小兒科了。現在的孫氏舌針無論是治病範圍和難度，已經和那個時候不可同日而語了。」

在香港大學兒科黃珍妮教授和世界針聯主席王雪苔教授的幫助下，在和香港養和醫院、香港聖保羅醫院、香港瑪麗醫院、香港大口環根德公爵夫人兒童醫院、廣州中山醫科大學、廣州華僑醫院合作，共同參與了多項研究，取得了豐碩成果。在世界兒童神經科頂級雜誌美國的《自閉症與艾斯伯格綜合症文摘》、《核子醫學期刊》、《另類及輔助療法期刊》，德國的《歐洲兒科神經學期刊》、加拿大的《兒童神經病學期刊》、英國的《神經學、神經外科及精神病學期刊》等西方主流醫學雜誌以及《中國針灸雜誌》等，發表了大量有關舌針治療自閉、難治性腦問題、智力低下、行動不便、兒童流口水、視力障礙、功能障礙不能行動的科研成果。

國家中醫藥管理局將孫氏舌針納入國家科學研究課題研究；中國國家中醫藥管理局將孫氏舌針定為實用技術，列入國家推廣項目；同時由中國軍醫出版社出版了孫介光教授、孫雪然專家為作者的《實用舌針學》。另一本醫學專業著作《孫氏舌針》也即將由人民衞生出版社出版。

重症治療有功效

孫氏舌針已廣傳天下，40 餘個國家、地區的病人紛紛慕名前來，為患上各種疑難雜症的患者尋求舌針療法。同時也在臨床研究中證實了因腦障礙問題致流口水、失語、吞嚥困難的患者，短短幾天就有了改善；基因缺損的患者智力及活動能力有了進步；「笨孩子」針後學習接受能力、理解能力、表達能力有了提高，學習成績有了提升；自閉患者考上了英國的大學；聽力問題的得到改善；憂鬱的患者恢復了對生活的信心；女士雌激素水平有了提升；男士患者恢復了自信；漸凍症的患者手抬高了，語言清晰了；多年口眼歪斜的端正了五官；肢體不能動的恢復了行動能力，某報通欄標題報道了孫氏舌針：「……舌針療法勝耶穌」。

當我們隨機來到診所的時候，見到了求醫的患者及陪伴的家屬。現場採訪幾位患者：一位16歲患小腦障礙3 年，運動失調、走路不平衡、做指鼻試驗（—種檢查方法）右手指不准鼻尖、握力10 公斤、走路拖行，語言不連貫。針完10 分鍾後，再指鼻時，基本已能指準鼻尖，握力增加到13.5 公斤。

在採訪中也得知一位身體功能障礙不能行動的患者，在香港最知名的私家醫院治療，醫生介紹找到了孫教授出診到醫院：當時已患病三個多月，神志不清、眼球微動、喪失運動能力、胃管餵食、生活完全不能自理，經教授20 次治療後，肢體有了活動、眼球可轉動；30 天治療後，人已清醒，可下床活動；60 多天治療後，可下地行走，拔了胃管，可交流；三個月基本恢復正常。

這些小故事感動了我們，讓人情不自禁的感嘆：「舌針神了！」

救救孩子！

現在香港、中國、世界兒童腦神經問題（自閉現象、腦性障礙問題、智能發育不全）發病率在千分之十左右。給無數家庭和患者帶來難以承受的痛苦。不少患者家長，看到舌針給患者帶來良好的療效，不禁向醫生提議到：您能給我們快樂，為甚麼不能給世人帶來眾樂樂呢？

近年來，孫介光教授、孫雪然專家在世界針聯組織下，在新加坡、馬來西亞、台灣、北京、廣州等地嘗試辦了不同類型的舌針治療訓練，意在普及舌針、減少病痛。最受歡迎的腦問題家長的訓練，患者家長經現場學習，手把手教扎針，針對性的對自己子女的腦問題。很快掌握針對孩子腦障礙的舌針穴位。在訓練中親自給自己的孩童扎舌針，並在結業後隨時和醫生交流；都取得了很好的效果。家長們高興的說：我們把舌針技術學到了手，把醫生請到了家。現在眾多家長不但解決孩子的腦障礙問題，而且還針對家人的身體問題還都學上了幾手。現在，家長學習的訓練即將在香港開辦了。

香港國際舌針(孫氏)研究治療中心

診所地址：中環皇后大道中59至65號泛海大廈7樓705室

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