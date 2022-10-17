黎耀祥無意爭視帝　陳自瑤計劃進軍商界

視帝黎耀祥、藝人陳自瑤（Yoyo）、蕭正楠、張振朗、黃浩然及賴慰玲昨晚（16日）齊集將軍澳電視城，為節目《開心無敵掌門人》錄影。近年多於內地拍劇的黎耀祥笑言是專程回港上節目：「10年冇上嚟玩，好想玩。（依家主力內地開工？）冇話主力邊度，邊度有嘢做就去邊，不過因為要隔離，所以通常去到拍晒先走，變咗留耐少少，啱啱嗰次都係3個月，唔算好耐。」談到早前再演經典角色「豬八戒」，他坦言最初擔心自己年紀大，體力未必可再應付，最終被對方誠意打動接拍：「個導演睇TVB劇大，好有情意結，加上我都係客串戲份唔多。」問到早前有傳他主演的新劇《輕·功》會定檔為台慶劇，但最終未有成事，他説：「聽監製話會遲一檔先。（咪無得爭視帝？）我仲有嘅咩？哈哈，好多後起之秀，TVB人才輩出。」另有指無綫有意開拍《巾幗梟雄4》，但卻遲遲未有進一步消息，祥仔笑言自己有很多檔期，可隨時埋位。

同場的蕭正楠亦打趣要求祥仔將他推薦給《巾》的監製，而出道已20年的他，表示正打算開音樂會：「之前拍完《破毒強人》，之後去咗內地拍嘢，依家準備緊啲歌。（回歸樂壇？）睇吓佢收唔收我啦，哈哈。」談到太太經常與好友唐詩詠遊山玩水，他說：「佢係趁我唔喺度嘅時候幫我Mon住太太。（有冇考慮介紹男仔佢識？）佢咁優質，唔使介紹啦。」

至於正在放假的Yoyo就透露有新計劃，她說：「最近諗緊想做生意，係有關健康養生。（係咪想靠自己？）唔係，一直都想做，不過之前一直拍劇冇時間搞，依家啱啱開始傾緊。」她表示並非與圈中好姊妹合資，問到是否全職進軍商界？她笑言只是想學習一下：「係小小嘅生意，會繼續拍劇。（點樣分配時間？）我又唔係做到上市，實分配到嘅。（會唔會繼續做代言人？）梗係會啦，兩者冇牴觸。」她直言健康與性感並無牴觸，又指早前為廣告客戶的硬照拍攝工作亦已經完成。