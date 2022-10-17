走入戶外空間　花園農莊都盡興

天氣預報會轉涼，最啱就係進行戶外活動，順道可以帶小朋友去放電。行山太辛苦？野餐太無聊？其實不少商場都會開放其戶外空間，並不時舉辦一些新活動，有得玩之餘仲可以打卡，大人細路都有份，心動不如行動啦！

【彩虹空中花園】

雨後彩虹素有希望與好運的象徵，全面升級的荃灣廣場L5 PLAY GARDEN空中樂園，以色彩斑斕的彩虹為主題，結合原有的綠化元素，以嶄新面貌登場。

佔地逾3萬平方呎的PLAY GARDEN 空中樂園分為3大區域，包括空中彩虹遊玩區、雲下休閒區及期間限定主題打卡區，其中的打卡區近期與新加坡知名藝術創作者Jackson Tan及其團隊設計的ART-ZOO 藝術動物園合作，打造出全港首個ART-ZOO繽紛奇趣打卡樂園「荃灣廣場 x ART-ZOO • 我的快樂盒子 UNBOX HAPPINESS」，設有7大必影打卡景點，如吸睛滿Fun的20米長「彩虹遊樂「牆」」、5米高「Bruno Bear快樂彩「熊」」等，活動至2022年11月6日止。打卡之餘，商場還準備了一系列限量版ART-ZOO 聯乘精品供換領，更另有5大驚喜活動，包括填色比賽、DIY工作坊、市集、親子共讀及扭波學堂等，好豐富呀！

【綠色運動農莊】

說到戶外活動，怎少得了綠色生活與運動，樂富廣場結合這兩個元素主辦「樂動．農莊」主題活動，於商場以「社區營造」（Placemaking）概念，打造過萬平方呎躍動休憩空間。

近期的活動包括運動類的「閃避球大對決」，以及與香港體魄合作引入的德國「走繩運動」，另有以超巨型牛油果造型登場的「5D Fruit Hunter」VR鞦韆、兩米高的巨型蔬果打卡位及繽紛水泡裝置等。此外，商場與慈善團體智樂兒童遊樂協會合作，以「到處走、到處遊」為主題的「智樂遊樂車3系」將於特定日子駛進躍動休憩空間，以流動形式打造獨一無二的遊樂場。

11月份更有聯乘10位本地藝術家進行的大型Switch-Up Art Jamming活動，指定周末亦有與香港街頭音樂聯盟City Echo合作，邀請年輕的街頭音樂人來演出，還有一系列綠色工作坊及新興運動體驗，活動一浪接一浪。