誇成咁！「薯片包裝袋」身價過萬港元？

薯片大家食得多，但食完之後大家會點處置個包裝袋？會即時丟落垃圾桶？有冇諗過食完薯片留返低個包裝做手袋，配襯一身服飾？最近，Balenciaga創意總監Demna Gvasalia就打造了一款可以隨時帶出街的薯片手袋，一出場即震驚各界，逼真程度幾可亂真。愛吃薯片的潮人，會唔會入手一個孭上身？不過據聞這款超像真的薯片袋，每個盛惠HK$14,000。平日買零食不眨眼的手袋控，聽到呢個價格會捨得出手嗎？還是退而求其次，去超市買包真薯片，再自行改裝成手袋算數？

顛覆想像薯片袋

在鬼才Demna Gvasalia領軍之下，Balenciaga一次又一次的引起全球熱話。例如早前推出的過萬元「垃圾袋」和天價「鞋帶耳環」，就顛覆了不少人對時裝設計的認知。當大家以為沒有更Crazy的設計時，品牌又在早前的SS23巴黎時裝周上，讓Model拿着與Lay's合作的薯片包裝手袋走秀。而最誇張的是這個薯片手袋竟然每個盛惠HK$14,000，昂貴得令人咋舌！難怪會引來各界熱議，更有網民笑言自己DIY薯片袋更划算，還可以自選口味。

不過只要細心留意，就會發現今次推出的聯乘薯片袋，製作並不馬虎。首先，它選用的並非一般薯片袋所用的塑膠物料，而是優質皮革。其次，經過亮面質感處理後，真皮製造的聯乘手袋就如真實薯片的包裝一樣，呈現塑膠感，別具玩味之餘，也讓人知道奢侈品與日常食品之間的距離，原來可以這樣近！

DIY薯片袋一樣掂

咁貴價唔捨得買？不如考慮其他網店的自家設計薯片袋，雖然質量與相似度都未必最理想，但至少可作平價代替版，而且價格只是HK$100左右，可以幫你慳番唔少。如想更逼真，更可直接DIY薯片袋，既減少浪費又能以最低價擁有一件時尚單品。自製方法也好簡單，只要將食完的薯片包裝袋清潔，之後剪裁出上下封口，在薯片袋表面貼上一層保護膠，然後縫合袋子下方的封口就大功告成，大家不妨試試！