許芯悅赤腳行香港一圈　練習備戰呈現最好狀態

藝人許芯悅（Katie）一向甜美可愛，個性活潑開朗，吸引不少粉絲熱捧及愛戴。Katie 最近接受東網訪問透露最近的工作近況，並表示現階段忙於下月參加慈善活動。她分享是次活動，即將要赤腳去行香港一圈。她說：「活動有七仙羽（七師傅），呢個活動要行六日五夜去籌款，為本地嘅智障兒童同埋外地嘅山區朋友，籌集一啲物資資金同埋鞋！」

她表示這幾個月已積極訓練，赤腳前往不同的地方，拿捏自己的腳型合適程度去決定行路的正確姿勢！她笑説：「因為有些人適合行平路，有些人適合行山路會好啲，每人都需要負責行一日多少少！」

她透露之前完全沒有赤腳行路的經驗，自己在家裏平時就着拖鞋，不過現在也會行公園，而最深刻則是行草地，因為草地會比較有刺痛的感覺，尤其凹凸不平的道路，踏下去有點像穴位按摩，所以要刻意避開這些位置以免受傷。問到是否有受傷的經驗？她表示：「平時行山行6小時都會起水泡的，今次要行10幾小時，覺得自己到時隻腳可能就會廢咗！」

除慈善活動，她透露還有一些廣告工作的拍攝，未來想往戲劇發展，希望挑戰演繹打女角色，運動型或神經失常角色！她又表示最希望跟七仙羽（七師傅）合作，因跟對方一樣信仰，之前在某些宗教場合也有碰過面！她續指未來目標希望能夠將歡樂帶給觀眾，展示自己開心活潑的一面！