暢飲啤酒好月份　飲飽食醉又玩Game

踏入10月，坊間有不少活動，最受酒迷歡迎的首選德國啤酒節，坊間不少場地或餐廳都預了海量啤酒和美食，讓各位大快朵頤，再加上提供不同的娛樂及音樂等表演，場面就更加熱鬧；此外，大家亦可將爽口啤酒買回家，與親友開懷暢飲。

外出好玩

街市搞派對

傳統街市是大家買餸買食材的地方，如果在街市開派對，氣氛夠晒獨特。由10月18日至31日舉行的「中環街市 × 如心酒店集團啤酒節 2022」，到時場地會加入巴戈利亞民族色彩的布置，變身成德國慕尼黑啤酒節酒棚。客人可品嘗4個品牌提供的啤酒，場內不同餐廳會提供美食，如歐洲菜餐廳CITTA就有扭結麵包配搭德式芝士醬、脆皮豬手、德國香腸拼盤及德式傳統芝士蛋麵等、廣東菜館一喜有香草烤雞和蜜糖雞翼，亞答屋有原隻慢煮豬手及香茅酸辣蝦，甜品首選果言推出的黑森林布朗尼蛋糕。同時間，場地設有不同的經典啤酒節遊戲攤位，勝出者有機會得到不同的禮品。逢星五及六晚上有德國樂隊和本地年輕音樂人，為大家帶來精彩的音樂，來一個德國美酒之旅。

啤酒買一送一

啤酒節會提供多款鹹香美食來拼酒，除德國豬手，啖啖肉的香腸也是主角。中歐菜式餐廳Schnitzel & Schnaps在這個10月舉辦首屆啤酒慶典，為客人提供限定節日套餐。客人可於維也納香腸、慕尼黑Bratwurst香腸或紐倫堡香腸等選擇1款，配自家製涼拌椰菜絲、酸椰菜及薯仔沙律、薯仔和德國啤酒。除此之外，所有德國啤酒可享買一送一優惠，感覺更加抵。

邊飲邊獲指點迷津

本地「友」手工啤酒一直堅持以創意演繹香港獨有的文化精髓，在各方面更大力推廣本土味道，踏入「啤酒月」，品牌更搞搞新意思，將唔少港人情有獨鍾的算命文化出發，於港九新界指定餐廳推出「『友』問『友』答活動」，於指定期間選購1杯品牌手工啤酒，駐場的八字算命師或塔羅師，會即時提供免費看運程或占卜；飲住玩，夠晒過癮！

買回家暢飲

留在家亦可以開懷暢飲，今個月就有全新啤酒登場，有酒精又有零酒精，喺屋企都可以與親友瀟灑乾一杯，歡度啤酒十月。

零度啤酒

想感受冰凍啤酒超GUR的暢快感但又唔想飲酒？人氣啤酒品牌嘉士伯最近就推出全新的「零度嘉士伯」，全新配方帶來低卡、零糖及零酒精飲料，用餐時、運動後、工作中都可以隨時「歡樂時光」。新飲料以天然方法釀造，以獨特過程技術移除大部分酒精，釀製出低卡零糖酒精含量低於0.05%的「啤酒」。由於全新飲料低卡無酒精，簡單用來搭配高卡漢堡、薯條等，能減低「罪咎感」，感到健康一點！置身熱氣騰騰的大牌檔開餐或打邊爐時，冰凍低卡零酒精的「啤酒飲料」更大大滿足了啤一啤的欲望，帶來暢快感。

新疆名牌

喜歡周不時啤一啤的，相信對不少啤酒品牌都有認識，除了近年備受歡迎的手工啤外，各地也有不少受歡迎啤酒款式，好似最近由新疆登陸的「烏蘇啤酒」，在當地，烏蘇可以說是啤酒的代名詞，可見人氣高企，可以隨處見其蹤影，因為品牌選用優質材料釀製，好似新疆獨有的「樓蘭之星」啤酒花，酒花苦味不顯，卻能調節並平衡麥芽的甜味；啤酒原麥汁濃度達11°P，酒液呈燦爛金黃色澤，泡沫潔白細膩，掛杯持久，口感柔順乾爽，酒花香氣濃郁，締造出獨具一格的啤酒風味；現階段只在指定餐廳食肆供應。