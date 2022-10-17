見識簡約美學！必去台灣3大人氣清水模熱點

近年不作任何塗裝或貼磁、展現混凝土最質樸一面的清水模建築大行其道，世界各地便有不少著名建築採用了這種極簡風格！台灣近期亦出現了多個以清水模掛帥的人氣景點及建築，其中台東縣延平鄉紅葉村便有溫泉園區引入了這種建築風格，並結合楓樹等多種植物交織出寫意舒適的浸泡空間，帶來了截然不同的溫泉體驗！

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滋潤美人湯 美肌兼發電

於今年8月底在台東縣延平鄉紅葉村登場、佔地約2.5公頃的紅葉谷綠能溫泉園區是一個集地熱發電、溫泉戲水、餐廳及選物店於一身的休閒園區，而旅客焦點自然落在水泉區，內裏劃分為多個區域，當中的火石鳥暖泉區除了有砌石與植栽環繞的露天池，更有以清水模風格牆身作區隔的半露天池。低調、簡約的設計，與周邊種植的楓樹、台東原生茄冬樹、常青柏樹及竹林結合起來，散發出和諧、安寧又舒適的浸泡享受。而泉水則是有「台灣美人湯」之稱的中性碳酸氫鈉泉，泉質清澈滋潤。水泉區同時還有戲水區、水療區及戶外遊戲區，滿足大人及小朋友的不同需要。另外，園區同時設立地熱發電廠，即日至明年2月特別舉行「紅葉谷地熱鑽井展」，訪客可直擊全台灣首度開放的鑽井現場。成人泡湯NT$399起（約HK$100）、包用餐套票NT$1,000（約HK$250）。

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建築名師出手 雪糕店逛樓梯

台南市亦於9月有一幢充滿話題性的清水模建築「南埕衖事」開幕。樓高8層的建築前身係有逾60年歷史的國泰大飯店，經日本建築師藤本壯介操刀規劃後，變身成現在以「台南巷弄」為主題的雪糕店。建築的正面設置了交錯層疊的樓梯「衖 Lòng Stairs」，並以透明玻璃打造半戶外的通透視覺空間，再配合清水模的外牆，外觀令人眼前一亮！而建築分為A及B兩區，B區讓訪客前往「衖 Lòng Stairs」內參觀，大家可以感受建築師將自身走訪台南巷弄的印象融入各層錯落、恍如迷宮的樓梯當中。至於A區則是享用雪糕的空間，提供多達18款口味的意式雪糕，不妨前往5樓的露台區「南埕．天光」品嘗，這裏有大量綠色植栽、加上採用鈦鋁板頂棚結構，感覺更富情調。A及B區入場費分別為NT$200（約HK$50）及NT$150（約HK$38）。

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黑色系美食 親近黑鼻羊

講到清水模建築，最近宜蘭縣五結鄉的一片稻田旁也屹立了一幢，指的就是兩個多月前才試業、全台首間以瓦萊黑鼻羊為主題的黑RURU CAFE。該咖啡廳由綠舞國際觀光飯店開設，除了置身清水模建築內令人眼前一亮，店舖更特別找來5隻瓦萊黑鼻羊，該種羊原產自瑞士Valais地區，特色係鼻子及面部都是黑色，讓人聯想到人氣卡通《超級無敵羊咩咩》的主角Shaun！牠們每天都會現身店旁特別闢建的戶外餵飼區，訪客可以隔着圍欄餵羊兼打卡。而咖啡廳本身的布置及食品亦夠吸引，店面配合主題以黑白色作主調，並裝上落地玻璃讓大家飽覽毗鄰的稻田風景。另外，店內提供黑色系餐點，現時有3款主餐選擇，當中BBQ手撕豬肉起司堡可謂人氣必試推介。至於佐食飲料除有3款咖啡，還有3款氣泡飲及2款Cocktail可選。建議到訪前先預約訂位。