陳曉華操拳做打女　傷頸又拉傷大腿呻辛苦

藝人陳曉華（Hera）今日（17日）為無綫新劇《異空感應》試造型，她在劇中飾演刑警，而且要穿越時空，演繹兩個時空的人，她說：「我第一次睇劇本，睇到個腦爆炸睇唔明，睇第二次都係唔明，第三次我要買本筆記簿寫低，終於睇得明。」她透露監製事前為她安排了十堂的武打訓練，鍛煉體能及打拳，自評表現還算合格：「我之前韌帶撕裂，好耐冇做運動，所以初時上堂整親條頸又拉傷大腿，令之後嘅訓練有啲辛苦。」而為貼合角色，她花了一個月時間壓低聲線說話，令自己感覺更硬朗。

另外，劇中她跟陳家樂演情侶，問到2人有否親熱戲？她說：「暫時未睇到，不過劇本入面有啲好Sweet同好肉麻嘅對白，我睇到都覺得好尷尬。（你喺《美麗戰場》嘅對白都好肉麻？）《美麗戰場》係BB戀愛，今次係大人戀愛，兩種都要試吓， 拍完兩套劇就知道自己鍾意咩男人。」

提到她在《美麗戰場》角色是繼「反骨琪」後，最想被觀眾掌摑，她自言拍攝時也覺得角色很蠢：「可能有啲年紀細嘅女仔真係會戀愛大過天。（你現實中係咪咁蠢？）梗係唔係啦，所以我覺得今次咁男仔頭嘅角色好啱我。」