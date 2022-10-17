陳家樂同連詩雅婚禮可能要延期：一直夾唔到期！

藝人陳家樂今日（17日）出席無綫新劇《異空感應》造型記者會，今次是他首擔男一之作，他稱相隔7年再跟監製王心慰合作，感到有點驚及緊張：「拍劇要廠景同外景咁輪更，當年拍《逆緣》我係二字頭仲頂得順，依家年紀大咗，冇以前咁Fit，今次再挑戰體能，諗起都滴汗，不過相信可以應付到。」

他早前向女友連詩雅（Shiga）求婚成功，講到婚禮安排，他坦言原計劃明年中在港舉行婚禮及擺酒，現時不斷有變化，有可能延期：「我哋嘅工作已經排到出年3月，Shiga仲可能要去外地工作，一直都未夾到期傾婚禮細節，連擺酒用嘅枱布同花都要揀，但希望可以喺下年年中搞到。日子方面，佢搵人擇咗吉日，過大禮就交畀屋企人負責，最重要係結婚當日。（預計擺幾多圍？）未知，因為最近防疫政策又再放寬。（想老闆楊受成送咩禮物？）我唔敢問，希望佢⋯ 其實都唔需要，靠自己努力， 佢出席婚禮已經好榮幸。」至於兄弟團方面，他指前年結婚的岑珈其給了他很多意見，對方是做兄弟首選。

家樂日前生日，他表示生日前一天及正日也是跟Shiga過， 又指今年生日吃了很多蛋糕以及跟朋友吃了多場生日飯局，問他不擔心發福？他稱早前到了寧波工作兩個月瘦了20磅，但非刻意減肥：「可能當地啲嘢食太油膩，我食唔慣，加上生腎石，我喺隔離期間都冇事，但一出關即刻要入醫院， 後來屙番粒腎石出嚟。」