《下流上車族》︱郭柏妍專誠上堂學踩滑板：希望將勤補拙

「鬼才」林敏驄、江美儀、鮑起靜等主演的台慶劇《下流上車族》將於今晚首播，郭柏妍（Rosita）與羅毓儀(Yuki)則飾演阿驄及美儀一對女兒，Rosita於劇中經常踩滑板送外賣賺錢，為配合角色，她事前更專誠上堂學踩滑板：「以前已經心思想學，記得學嗰排每日放咗工就走去練，希望將勤補拙。」更指今次與眾前輩合作，私下相處也很像一家人：「有次我失咗聲好擔心影響進度，佢哋好好係咁安慰我，驄哥畀咗啲潤喉膏我食，美儀姐就推介咗啲中藥，食完之後真係好番。」

而Yuki則劇中一場喊戲，全靠美儀的「愛心雞翼」引爆淚水：「美儀姐煮嘢食好叻，有次開廠佢整咗滷水雞翼畀我哋食，為咗喊得出我就食咗4隻，因為喊戲要用好多Energy，全部人食完之後即刻喊到一Take 收貨！」至於劇中演貪小便宜兼凡事算到盡的林穎彤，就笑指被當中的計數場口考起：「有啲戲要表現到計數好叻咁，而我嘅數學係勁差，背對白時要花啲功夫。」童星出身的她透露9歲首次拍劇，正是與鮑姐及美儀合作，如今相隔20年再合作感覺很親切：「好細個已經認識鮑姐，好似見番一個好熟悉嘅長輩咁，美儀姐就同我一樣都係食素，佢成日會分享素食畀我，覺得好溫暖。」