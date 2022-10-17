近百藝人撐場！HOY TV重新啟航　宣布取得亞運會轉播權

有線寬頻旗下免費電視77台今日（17日）在尖沙咀隆重舉行記者會，公布「全面進化」由原本的「香港開電視」改名為「HOY TV」，明天（18日）早上六時起以全新台名、台徽及重新排陣的重量級節目「重新啟航」。

現場星光熠熠近百藝人亮相，包括陳柏宇、泳兒、周勵淇、周家怡、衛詩雅、湯怡、釗峰、鄭融、林欣彤、簡淑兒、陳穎欣、趙慧珊、梁諾妍、陳思圻與《就是青春》18位參賽者等。

有線寬頻副主席兼執行董事曾安業致詞指今次易名HOY TV ，以英文命名既有接通世界，HOY的讀音與廣東話「開」接近，亦有連繫香港，保留香港人的電視台之初心的意思，又指台徽的設計由母公司有線的紅色Logo演化而成，字體設計新穎有活力，凸顯年輕感覺，更有薪火相傳的意味。而HOY TV 更會重新排陣推出更加多元化的節目。

香港運動員在去年舉行的的東京奧運獲得佳績，令本地掀起一股運動熱，曾安業公布喜訊指集團成功奪得「杭州2022年第19屆亞運會」的香港獨家轉播權，連續七屆為市民送上亞運。隨後由政務司司長陳國基，有線寬頻副主席曾安業、執行董事李國恆、內容業務總監陸偉棋、行政總裁黃思遠、財務總裁及公司秘書郭子健一齊進行啟儀式。

HOY TV 在活動中邀請了200位廣告客戶與嘉賓推薦新節目，綜藝節目請來不少星級藝人主持，包括衛詩雅、鄭融、林奕匡《另類自由行》，泳兒、林欣彤、周家怡的《我要去靜修》、梁諾妍、趙慧珊《亞洲Top Ten》；至於，強項飲食節目除了再添食的《煮題COOK2》、《食過Find尋味》，更會請來百位廚師獻技，由蔣怡與鄺止凡主持的《全球100個廚師》。

另外，繼舉辦大型節目《就是青春》、《Summer Girls 2023》有聲有色後，將會舉行《香港型男競選》，發掘新血。劇集方面除了張智霖主演的《蝕日風暴》將推出外，隨後將有林峯、蔡卓妍、方中信主演的《PTU機動部隊》接力。

HOY TV 摩拳擦掌，大展拳腳，曾安業與黃思遠一齊接受訪問，曾業安直言投資將會增加，數字不便透露，但認為投資並不一定要很大，最重要是節目好看及有效果，目標要帶動香港人的品味，讓觀眾有更多選擇，他說：「唔係人哋拍乜，我哋就拍乜，希望大家密切期待。」黃思遠又指新台徽像代表新一頁的開始，將會做得更好。

由無綫過檔主理綜藝節目的好好製作行政總裁余詠珊，受訪時指HOY TV節目將會重新排陣，晚上8點半到10時半會網羅資訊、飲食、旅遊節目、電視劇及有意推出大型健康節目。對於製作不少飲食節目是，否追擊大減飲食節目的無綫﹖她說：「我覺得飲食節目可以令香港觀眾放鬆同埋調劑，如果TVB唔做就好可惜。」

余詠珊又透露大型烹飪節目《全球100個廚師》將會在世界不同地方邀請顏值、廚藝皆優秀的廚師參加。對於舉辦《香港型男競選》是否要挑戰《香港先生》﹖她說：「冇咁嘅諗法，自己咩節目都想做，只係覺得香港娛樂圈缺少男仔，所以想出年舉辦一個好似港男嘅比賽。」