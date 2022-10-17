張敬軒撈埋形象設計　將欣宜變成Bling Bling人

深受廣告界歡迎的張敬軒孖鄭欣宜、陳蕾，以時尚造型為手機品牌拍攝宣傳照，軒公更親自落場，和造型師Kit Wan一起參與兩位歌姬的造型設計，他謙稱是她們的粉絲，而軒公在影片中以溫文爾雅的形象，他揸住手機擺出一副專業攝影師的模樣，他說：「對於我呢種係80年代出生嘅人嚟講，一直覺得handycam嘅揸機手勢，不但充滿攝影嘅專業感和投入感，而且好stylish，加上我平時都鍾意影大自然山水、星空，希望將來可以開一個手機攝影展。」

他和Kit Wan為欣宜設計了一條以全真絲打造的粉紅色華麗長裙連黑色下身褲，飄逸的裙擺極具動感，欣宜對於一身「Glitterfalls」的耀目bling bling閃爍造型非常滿意。陳蕾穿上真皮窩釘型格連身裙，變身搖滾文青，她感謝軒公及Kit Wan為她設計出這件型格的服飾，並笑說：「軒公嘅fashion sense從來都冇令我失望，自從佢表示好鍾意我喺佢演唱會送畀佢嘅針織咪套後，我就知道佢一定喺個好有fashion sense嘅人！所以今次我帶嚟全新創意作品，仲叫佢將我嘅針織作品放入佢有份幫我設計件衫度。」