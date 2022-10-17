《聲夢2》海外踢館賽︱彭詡越驚咗黃洛妍：佢氣場好大！

《聲夢傳奇2》馬來西亞冠軍彭詡越（Xair）與澳洲冠軍孫佳利（Lorraine）今晚（17日）出席《聲夢傳奇2海外踢館賽》記者會，兩人透露本月初已到港，預計會逗留至月尾：「呢段時間都係拍攝同練歌為主，我哋都有去玩同食嘢，但未有時間試多啲香港美食。」

今次要挑戰香港《聲夢2》學員，她們稱也有留意對手，Lorraine說：「我覺得大家都好有特色同爆發力，唔止唱歌，而係整個表演都好好，所以我都有少少緊張。」至於Xair認為今次互相切磋，是學習及交流的好機會，問到最留意哪位學員？Lorraine點名彭家賢（Zayden）：「佢個性格好幽默，同佢一齊相處好舒服，我本身廣東話唔好，佢好支持我，大家相處得好開心。」而Xair最喜歡任暟晴（Jasmine）及黃洛妍（Janees）：「Jasmine畀人感覺好Fresh同好有個人特色，而Janees就氣場好大，未識佢之前都有啲驚佢，但識咗之後覺得佢好友善。」至於會否想來港發展，Lorraine坦言有考慮過，音樂夢想是走得更遠更好，Xair不諱言在馬來西亞參加《聲夢2》的目標之一是來港發展：「希望畀更多人認識我同睇到我嘅作品。」