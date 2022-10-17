Jisamss韓峰蜜桃臀

講到盛產性感網紅嘅國家，韓國絕對榜上有名，事關佢哋有好多唔同類型，有可愛萌味，亦有成熟韻味，同時佢哋有一個共通點，就係擁有一對迷人巨乳，而今日同大家見面嘅Jisamss，更擁有誘人嘅蜜桃臀，實在非常吸引。

練出身材

韓國網紅嘅身材真係索到令男人流晒口水，令女人羨慕又妒忌，唔單止係波濤胸湧，仲有條小蠻腰同翹臀，如此犯規嘅身材，實在係完美，好似Jisamss就係最佳人辦，不過佢就

話自己呢副完美Body，係用汗水同時間換返嚟！

原來喺成為網紅之前，佢本身係普拉提教練同健身教練，亦係健美系模特兒，曾為多本雜誌拍攝寫真，更參加過健美小姐及由時尚雜誌舉辦嘅模特兒比賽，並獲得唔少獎項。直至2015年佢開始經營社交平台，主力分享健身同飲食心得，只係網民嘅焦點，總係落喺佢玲瓏浮凸嘅身材上，尤其係嗰對激凸巨乳同深溝，實在令人想入非非！

愈着愈少布

Jisamss表示其實最初本來唔係刻意性感，但係見到有咁多人欣賞佢嘅身材，於是佢就愈着愈少布，而分享嘅題材亦由最初嘅健身同飲食，擴展到時裝、化妝、旅遊等主題，其中尤以佢嘅旅行照更係獲得最多網民派Like，原因好簡單，火辣身材加埋超細碼嘅泳衣，將巨乳同蜜桃臀展露無遺，火辣度爆晒燈，亦令佢嘅粉絲人數不斷攀升，家陣已經擁有逾28萬。而憑住超強人氣，佢不但獲泳衣品牌簽做網上代言人，佢更開設會員制頻道，售賣更加火辣同性感嘅寫真相，實在全力吸金！

Profile

出生地：韓國

身高：164cm

三圍：36G-23-36

唔少網民稱讚Jisamss嘅G奶係絕色水晶燈，唔單止水滴型夠美觀，更係純天然無添加，夾出嚟嘅乳溝零舍誘人，大家想一睹佢嘅魅力，就要Click入佢嘅社交網喇！