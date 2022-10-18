【是日通勝】

農曆九月廿三

壬寅年 庚戌月 甲辰日

吉時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：破屋、解除、壞垣

忌：大事勿用

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：6、12、23、25

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：財運有點糟糕，切勿因金錢損失而迷失自己。

金牛座：事業運強，處變不驚，有能力解決大小難題。

雙子座：貪婪會影響判斷力，理財投資必須見好就收。

巨蟹座：職場上要安守本分，低調不越界是自保良策。

獅子座：動怒易傷肝，平常心看事物，對身心都有益。

處女座：有了好運加持，不妨為實現人生目標加把勁。

天秤座：愛情運差勁，懂得珍惜你的人，才值得去愛。

天蠍座：嘗到幸運之神帶來的甜頭，營商投資最有利。

人馬座：運氣比人差，但不要氣餒，做好自己最緊要。

山羊座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

水瓶座：心浮氣躁易激動，發脾氣前最好想想後果。

雙魚座：好人有好報，有閒錢應拿來幫助有需要的人。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）狗 心情差

鼠：頭腦靈活，遇上棘手問題也能一一化解。

牛：財運低迷，勿沾手賭博，以免負債收場。

虎：職場多變數，保持冷靜，可望化危為機。

兔：與人相處易發生誤會，宜檢討說話技巧。

龍：面對競爭勿硬拚，謀事不應獨斷獨行。

蛇：桃花旺，獲友人牽紅線，易覓得有情人。

馬：社交運強，可在朋友身上聽到有用資訊。

羊：貴人力撐，展現才華好時機，不要錯過。

猴：人氣走紅，陪友人共享美食，樂趣無窮。

雞：驚喜不斷，適合開展新計劃，心想事成。

狗：是日沖煞，陷入壓力的泥潭，情緒不穩。

豬：單身者要帶眼識人，以免被爛桃花所傷。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

2023地母經

地母經是《通勝》上的預言，2023年共有13句，頭三句是「高低半憂起，春夏雨雹多，秋冬缺雨水」，2023年相信也不會舒適好過，整個大環境是高低起伏不定，難以穩定順暢，雖有開心但也有憂愁，吉凶參半，猶豫過山車，上上落落，較難安穩。氣候也同樣不穩定，會有極端化的狀況出現，不是暴雨連場、落冰落雹，便是大地乾旱、缺乏雨水，這是陰陽不調和、萬物凋零之象。

「燕趙好燊麻、吳地禾稻美」——由於中國以農立國，農作物的收成便是資產，而這兩句是講古時中國的燕趙及吳地，即現在的山東及江蘇一帶，2023年發展得特別蓬勃及經濟向好。

「人民多疾病、六畜瘴煙起」——相信2023年也需要不停防疫，甚至會有其他疾病或變種病毒出現，豬、羊、狗、牛等畜生也似乎逃不過這個厄運，會有類似瘟疫爆發，嚴重的更會把人類感染。

「桑葉枝上空、天蟲無可食，蠶婦走忙忙、提籃相對泣，雖得多絲棉、費盡人心力」——在經濟層面上，相信會有大倒退現象，股市、樓市有下滑趨勢，大家也會欲哭無涙，費盡心神空回報。