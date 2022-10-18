娛圈單打︱影帝引起動亂　人氣反攻南韓

向來低調的梁朝偉難得出山，早前現身南韓釜山國際電影節，親身領取亞洲電影人獎。影迷聞風而至，粉絲爭相舉起應援橫幅夾道歡迎，惟偉仔卻謙虛表示「韓國年輕人都不認識我了」，讓韓粉大感震驚。有人爆料，大名鼎鼎的影帝之所以誤會自己沒有人氣，背後原來有人搞鬼，消息一出，隨即在網上引發「動亂」。

話說梁朝偉久未到訪南韓，遂向當地影迷會的資深粉絲透露，可以舉行見面會和粉絲拍照簽名，詎料有人私心作祟，見面會只安排十多名自己友出席，並無對外公布，偉仔疑因此以為自己人氣不再。消息傳出後，韓網炸開了鍋，紛紛鬧爆影迷會自私：「梁朝偉說自己沒有年輕粉絲的時候非常謙卑，看來他根本不知道自己被騙」、「太無語了，怎麼能夠讓自己的本命覺得自己只有10個粉絲呢？」、「太惡毒了，惡毒啊，怎麼可以這麼做，梁朝偉又不是你一個人的！」類似的留言不勝枚舉，可見群情洶湧，韓媒甚至形容為「梁朝偉粉絲們動亂」。

別看韓流今日席捲全球，其實港產片一樣曾經在南韓風靡一時，何況偉仔早已憑《花樣年華》等電影蜚聲國際，去年參演《尚氣與十環幫傳奇》更是人氣大爆發，連荷里活出名毒舌的影評人，也對偉仔演技讚嘆不已。如此超級巨星，怎麼可能無人認識？

想當年，偉仔角逐康城影帝敗給14歲的柳樂優彌，對此耿耿於懷，如今事過境遷，反而當年將柳樂優彌捧上影帝寶座的日本知名導演是枝裕和，開到口最恨同梁朝偉合作。風水輪流轉，偉仔魅力沒法擋，由此又可見一斑。