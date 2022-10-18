汪小菲出陰招爆大S懷孕3個月　被指逼員工發文抹黑前妻

沒完沒了！最近網上瘋傳一段台灣女星徐熙媛（大S）有孕3個月兼前夫汪小菲慘樣食酸辣粉的短片，但發現爆料帳號跟汪小菲公司有關，網民群起狂插汪小菲「消費」前妻，「賣慘」推銷，更有自稱旗下員工爆為保飯碗，被迫每天發文抹黑大S！

大S去年11月和汪小菲離婚後，緊接在今年初宣布和韓國舊愛具俊曄續前緣並閃婚，恩愛無間斷下，不但令具俊曄增添「國民姐夫」的光環，更傳出大S為至愛開枝散葉，成功懷孕，隨即遭大S母親否認。近日內地社交平台瘋傳標題為「大S被爆懷孕已經3個月」的短片，指大S為愛打破防線再造人，又指「汪小菲：我都心疼我自己，我就是一個賣酸辣粉的，網友心疼汪小菲」。短片先播放大S和具俊曄的恩愛照，之後是汪小菲吃酸辣粉巡工廠的「賣慘」畫面。

網民轟利用前妻抽水

最耐人尋味的是爆料片出現「點擊左下角下單」的字眼，該帳號被發現常推介汪小菲和母親張蘭旗下的產品，帳號簡介寫着：「感謝關注蘭姐的麻六記」，大部分短片都是跟大S有關，即被猜測該帳號是屬汪小菲公司旗下。

大批網民群起怒轟汪小菲「消費」前妻，利用對方名聲來抽水，宣傳自己的產品外，更因利乘便的抹黑女方，直批他「食相」難睇。由於早前有自稱汪小菲的員工，爆料指汪小菲要員工每天發20條抹黑大S的貼文，否則會被罰款或被辭掉，故今次爆料短片出現更群情洶湧，而該賬號未幾已刪光有關大S的短片。