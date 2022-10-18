東方日報C2：與張致恒家姐性格不合！當奴隱分5年：今世緣盡咗

成軍20周年的男子組合艾粒成員當奴驚爆秘密離婚5年，跟前女子組合Krusty成員、張致恒胞姐張詠恩（Jan）結束6年夫妻關係。兩人分開純粹性格不合，聲稱不涉及第三者，再見亦是朋友，但被問到復合可能，當奴表示「等下世」！

J2台節目《鬼上你架車》系列節目主持之一當奴（唐劍康），除了是組合艾粒成員外，亦是電台副節目總監。11年前他跟當年同唱片公司的前女子組合Krusty成員Jan結婚，由謝安琪擔任姊妹，囝囝張瞻則做花仔陪Jan出嫁。

不涉第三者

婚後經歷Jan中風、當奴被DJ麻利亞的「狂迷」扑穿頭，夫妻恩愛攜手渡難關，今年8月，當奴還偕「太太」Jan、森美欣賞林家謙的紅館演唱會。不過，據知兩人已離婚，近幾年各自的社交網鮮有同框合照，當奴主要上載工作、單拖跑步或家中玩貓照，過着自由自在的單身寡佬生活。

昨日當奴受訪時直認離婚：「係離咗婚，仲好耐添，分開完全因性格不合。（外界傳你好有個性？）做嘢時我個樣係認真啲，但唔會將情緒發洩喺屋企人身上。」提到「秘分」5年，他表示全因不想影響他人：「啱啱離婚時梗係唔開心，我唔想人哋擔心我，亦唔想影響拍檔被人問，所以冇主動公開。我又唔係大明星，加上想完成晒手頭上工作先講，但被問到囉，我咪獨家爆囉，家陣講咗出嚟，仲覺得輕鬆咗添。」又指離婚一事，圈中人只有艾粒拍檔少爺占知道。

當奴強調和Jan離婚不涉及第三者，現時也是單身：「有冇好介紹？不過我唔鍾意妹妹仔。」令他感恩是能跟前妻繼續做「家人」：「我哋係和平分手，同佢好似家人咁相處，我去旅行，佢都會嚟我屋企照顧兩隻貓。」問到可有復合可能？他無奈說：「今世緣盡咗，希望下世有呢個福分囉。」至於贍養費問題，他以太私人問題而婉拒回應。

Jan常到前夫屋企湊貓

而Jan截稿前未有回覆，翻查其社交網，見她經常上載和當奴兩隻愛貓的「放閃相」，室內背景和男方的家一模一樣，正如當奴所說，她經常到訪前夫屋企幫忙湊貓，只是當奴現已不在身邊。另外，她和異性的合照中，其中一張見她翹實四眼男子的手臂，表現親密，疑有新戀情，不過據其好友透露：「嗰個四眼男係佢另一個細佬，100%肯定佢未有拖拍。」

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