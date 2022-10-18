洪嘉豪發力1年開兩騷　自認未夠班唔敢上紅館

歌手洪嘉豪（Kaho）將於11月12及13日假西九舉行戶外演唱會，問到下次開騷可會以紅館為目標？他就話：「冇呢個想法住，我呢4年，每次開騷，啲觀眾都係向台上望，但唯一紅館，啲觀眾就係向下望，所以我未習慣到，同埋我都未裝備夠。」入行4年的他，初出道時撞正疫情，令發揮機會減少，但現時市道回復，難得可以1年內2個騷，又有機會拍戲，他希望把握任何機會追回之前浪費了的時間：「會拍劇，都係主角之一，今年做咗好多以往唔同嘅，想有機會時好好把握，我都好鍾意做戲，希望嚟緊陸續有唔同嘅新嘗試啦。」

另外，Kaho被爆好人好事被封為「救命恩人 」，事發於早前他和MC張天賦的演唱會開場前，當時有工作人員在後台的房間處理文稿，而工作枱上擺滿幾部電腦、兩部相機、一堆飯盒、多支樽裝水，但工作枱於無預警下突然冧枱，嚇到在座的工作人員一跳，本能用雙腳頂住塌下的枱邊免致受傷，由於事出突然，其他在場人士驚到呆若木雞，未即時伸出援手，而用腳頂枱的工作人員，就發現枱底突然多了位用雙手頂住枱板的「幪面超人」，令她可以逃離險境，當工作人員想多謝「恩公」時，卻發現對方早已逃之夭夭。事後，工作人員追問才知「幪面超人」，其實是敷住面膜、準備開騷的Kaho，其「施恩莫望報」的情操及「救急扶危」的義舉，令人刮眼相看，難怪深得張敬軒愛錫。