天氣轉涼　層次穿搭保暖又夠潮

這幾天開始感覺到天氣變涼，大家終於可以穿上長袖針織衫及各式外套，同時亦可透過加添衣物，打造不一樣的層次穿搭。如果對於換季穿搭毫無頭緒，不妨參考蔡思韵、廖子妤以及彭秀慧等人氣Icon，從微涼天氣到極寒天氣的示範穿搭，就能舒適輕巧地，穿出時尚暖意！

溫柔舒適層次感

想從打扮入手營造溫柔舒適的氛圍，首選米色、雪白及粉紅色等輕柔色調。加上柔軟針織面料的加持，讓人視覺與觸覺上有種舒適感。Loro Piana一向以精緻面料和一絲不苟的剪裁著稱，今回推出的Cocooning系列予人一種柔美自然感，系列以羊絨針織為主，最適合天氣微涼時單獨穿着，淺色調適合配襯任何服飾作層次穿搭。

再生物料系列

功能性服飾集時尚與實用性於一身，近年深受大眾歡迎，也開拓了另一種獨特的穿搭風格。法國品牌AIGLE今個秋冬推出的服飾系列，採用再生纖維及有機棉製造，剪裁時尚且保暖舒適，無論室內或室外都適合穿着，令大家可以在放下繁忙工作後，隨心穿梭於都市與戶外之間。品牌更請來導演兼演員的彭秀慧演繹新作，在其專業的甫士下，將系列的大自然主題，以及服飾的功能性和時尚設計，呈現在大家眼前。

極寒天氣必備

隨着天氣轉涼，冬天還會遠嗎？大家若計劃今個冬天到日韓或歐洲旅遊，就要帶備可抵禦嚴寒的服飾。出名製作精良的羽絨服品牌Canada Goose，今季帶來高端性能的秋冬系列。用上奢華又光滑柔軟Ventera面料製作的Marlow大褸、Marlow 外套與Rayla馬甲，均採用可拆卸腰帶設計以貼合身形。而Marlow外套更用上收腰剪裁，下襬內部增加抽繩增強保暖性能，令羽絨服不再臃腫，勾勒出大家的曲線美。