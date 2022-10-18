東冲有料到：今年曼谷特別凍

寫稿時上網一Check，發現香港氣溫26°C、泰國曼谷則係23°C！你沒有看錯，曼谷竟然比香港冷！

雖然23°C對大部分香港人來說只是感覺清涼，但別忘記曼谷地方相對空曠，朝早入夜真的會有點寒意呢。這陣子泰國的天氣突然變涼，根據天氣預測這股清涼天氣會維持起碼一個禮拜，而泰國氣象局更指出今年會提早過冬，氣溫亦比往年低。曼谷變涼了，其他省府自然也不能幸免，據聞清邁某山上的氣溫已出現單位數字，看來泰國氣象局的說法也十分合理。

泰國的天氣轉涼，對長居當地的我來說可算係一個驚喜。突然而來的清涼，可以令我把打算去香港及日本穿着的厚衫拿出來穿，但對一般泰國的平民百姓來說則是痛苦，因為不少當地人由細到大都係沖凍水涼，屋企沒有熱水沐浴設備，如果天氣進一步變冷便很易患上感冒。另外，衣服較為單薄的僧侶也容易冷病，之前北部地區便曾有僧侶被凍死的不幸事件發生。

某些事情對部分人可能好有趣得意，但對另一些人來說卻是煎熬。其實現時有點清涼的天氣對某些人來說算是舒服，怕冷的還是可忍受得到，不過氣溫若再下降的話，雖然有人可將名貴的冬日衣裳出籠，但對於一般沒有寒衣抵冷的平民便是大麻煩。所以期望泰國的冷天氣可以早日消失，頂多維持現時約26°C左右，若再凍下去的話，便真的有人快活有人愁。

胡慧冲