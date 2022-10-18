SUPER JUNIOR港騷明天售票　成員拍片同大家打招呼

由寰亞娛樂主辦的《SUPER JUNIOR WORLD TOUR–SUPER SHOW9：ROAD IN HONG KONG》，昨日（17日）優先訂購，秒速爆滿，明日早上開始公開發售，E.L.F準備搶飛戰啦。

相隔4年重臨香港，SJ都十分興奮，更特別拍了影片跟香港歌迷打招呼，影片上SJ先是向大家打招呼，隊長利特先開聲表示：「相隔很久沒向大家打招呼了！我們為大家帶來好消息。相隔4年！我們終於可以跟香港的E.LF見面了！」銀赫此時更不停拍打崔始源大腿搞鬼，令始元忍不住笑到灣腰要開聲叫停。

對今次再來香港，SJ表示十分開心，藝聲話能夠連續兩晚係香港開演唱會，同歌迷見面感到很幸福。利特就接話：「期待11月19、20日，我們與香港的E.L.F一起製造美好時光！」

上次馬來西亞演唱會，除了始源向歌迷大派騷肌福利，利特都勁，直頭成個人想訓落歌迷到，唔知今次香港演唱會，佢會唔會high到又突然玩半插水呢？而哥哥們的舞台服，亦是E.L.F談論的話題，由其他們那件獨突的西裝，背後腰邊下止穿隆，內裏更是透視裝，E.L.F更笑指，哥哥們真的勤儉樸實，省不少布料。」