老字號重現　仲有星級餐廳季節鮮味

香港飲食界這幾年經歷了不少，很多食店，無論是小店，抑或老字號甚至連鎖店亦然，紛紛因為經濟等各種問題而結業，令人唏噓，好似，有間老字號，離開扎根多年的沙田，於西環重開，將地道大牌檔風味帶到西區。另有主打福建菜的米芝蓮食店，將時令的「神奇小魚」放進餐單，推出期間限定的鮮味佳餚。

沙田老字號西環重開

小時候與家人去沙田猶如去旅行，還會專登去品嘗當地名物──沙田雞粥；而在沙田扎根逾30多年的沙田強記雞粥，以雞粥及乳鴿起家，後加入鑊氣小菜，漸成人氣小炒店，更躍居香港大牌檔名單之中。這間名店早年因疫情而結業，千呼萬喚下最近於西環以「正牌沙田雞粥」重開，繼續供應沙田老字號的沙田雞粥、紅燒乳鴿、小菜等招牌菜式，甚至供應埋早午常餐及下午茶餐，選擇多多。必試的首選「馳名沙田雞粥」及脆皮紅燒乳鴿，前者以皮蛋及短米煲成綿滑粥底，加入滷好的雞件而成，熱辣辣又鹹鮮綿滑；後者則選用一級乳鴿以秘製白滷水慢煮後再上皮炸至皮脆肉嫩，佐酒一流。

秋冬季節限定跳跳魚

來自新加坡的福建菜星級名廚莆田，於金秋季節，選用時令的跳跳魚作期間限定餐單主題，為老饕帶來與3億年前跟恐龍同時代的神奇小魚滋味。跳跳魚又名彈塗魚，又或花跳魚、泥猴等，以泥灘的微生物和藻類等為食糧，蛋白質及營養成分特別豐富，故有「海上人參」美譽，加上秋冬季節最為肥美無腥味，肉質細嫩而鮮美，故成為季節時令好食材。餐廳由即日起至11月30日期，將之炮製出跳跳魚撞豆腐湯、軟煎紅燒跳跳魚、香酥椒鹽跳跳魚幾款佳餚。當中的「跳跳魚撞豆腐湯」選用莆田傳統鹽滷豆腐，氣孔細密猶如海綿般吸飽鮮味湯水。喜歡濃厚味道的可柯打「軟煎紅燒跳跳魚」，是福建漁民的地道燒法，熱油先煎，讓每一條魚肉都入味，是吃得到的鮮嫩滋味。