久坐導致陰莖疼痛 ?

陰莖疼痛是臨床上男性性機能毛病的常見症狀，疼痛感覺最明顯發生於射精的時候，痛感可能出現於陰莖根部或前端，甚至是整根陰莖本體。

射精疼痛通常與炎症因素有關，包括前列腺炎、精囊炎、後尿道炎、前尿道炎等。通常，陰莖處於垂軟狀態時，痛感較輕，若陰莖受到刺激、性興奮繼而充血勃起，再加上射精過程中陰莖出現節奏性收縮，痛感即會大幅浮現。

對於年輕男性病患而言，陰莖炎症與射精頻率有着密切關係。對於有自慰習慣或性行為的年輕男性來說，假若射精次數過於頻密，較易引起陰莖疼痛甚至發炎。此外，男性久坐不動，下身長時間承受身體重量，不但會使腰臀部肌肉受壓力，更會箝壓和擠迫到性器官，便容易產生炎症。而作息質素差，包括睡眠時數不足、心理壓力大、自慰密集等等，均是導致病症的成因。如沒有立即去看醫生，卻又持續自慰，誤當炎症為精液溢滿，如此拖延使性器官炎症加劇，導致傷上加傷。

初期的性器官炎症不難治理，適當的藥物治療可完全消除痛感和炎症問題。若情況嚴重就不能單靠藥物治療，需要進行泌尿科檢查，更徹底地檢驗哪個生殖或泌尿部位發炎，準確尋找病灶位置，對症下藥。

李偉儀