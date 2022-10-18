被丁子朗怒摑十幾巴　陳曉華情緒激動：拍到要敷冰！

由陳瀅及蔣家旻等主演的無綫台慶劇《美麗戰場》劇情推向高潮。昨晚一集交代陳曉華「捉姦在床」，卻被男友丁子朗推跌、狂掌摑兼推出家門，搞到她一字一淚，最後惟有找「好姐妹」陳瀅及劉佩玥，三女終冰息前嫌，場面感人。

談到「捉姦戲」，陳曉華表示﹕「硬食咗丁丁（丁子朗）十幾巴，拍完要敷冰。我都係拍劇以來首次畀人怒摑，拍到我情緒激動，成個人好熱。Cut機後工作人員發現我塊臉腫咗，丁丁就第一時間擁抱我及問候，好窩心。」

丁丁則透露自己首次「打女人」：「都好驚打親佢，佢塊臉好細，我一打就好易打親佢耳仔同埋對眼，所以要打得好準。初頭打咗幾吓，導演嫌唔夠逼真同大力，跟住再嚟多幾吓，打到佢塊臉紅咗，佢話翌日講嘢啲肌肉都仲痛，我都有啲心痛。」

而陳瀅為參選港姐，與男友張弛豪經常爭執，關係漸見緊張，昨晚一集更交代張弛豪主動提出分手。背景音樂為片尾曲《沒法等你》，顯得相當凄美，原來是陳瀅「處女下海」之作。她笑言只此一次兼期間限定，暫時只能在MyTV SUPER 重溫其歌聲。陳瀅透露﹕「係由有份客串嘅JW教路嘅，佢平日教唱歌收費好貴㗎。」張弛豪則「劇透」表示：「結局周我哋將會重逢，相關場口更會有好大嘅轉折位。」陳瀅則大爆故事結局不是Happy Ending。