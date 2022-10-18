陳瀅否認不和　揶揄方力申幽默感不足所致

方力申與陳瀅今日出席無綫劇集《美麗戰場》宣傳活動，期間大會送上蛋糕為本月22日生日的陳瀅預祝，陳瀅切蛋糕時笑言希望嫁得出。受訪時，陳瀅稱日生飯早已約滿，希望不會因此而增磅，被問到是否恨嫁，她坦言:「唔抗拒，結婚後都會繼續工作。」小方大讚好，他指雖然女人要湊小朋友好辛苦，但認為作為人妻仍出來工作會更加有吸引力，陳瀅即諷刺說:「唔駛煩住你吖嘛 !」而活動中，小方被指會最快閃婚，但他自言不會，並講笑說:「啲人結婚點解要搵好日子，因為結完婚就冇好日子過。」陳瀅就大唱反調:「我又唔覺得，反而覺得結婚係好事，所以我哋咪咁唔夾。」

另外，提到小方之前自爆要求陳瀅對戲，但女方以要化妝為由拒絕，因而傳出二人不和，陳瀅無奈指事件由對方不好笑幽默感而引起，小方笑言﹕「大家睇呢套劇睇得太投入，現實中我哋唔係咁，冇不和，之後要買蛋糕同佢賠罪。」

而同劇的劉佩玥今日在社交網放了她與陳瀅及陳曉華的泳照，陳瀅稱:「當時小方同朱晨麗喺總統套房中拍親熱戲，我哋三個趁機喺泳池影相。（網民話你哋三個太密實，冇睇頭。）我哋之後再約咗去沙灘，如果收視好會甫啲相出來慰勞大家。」至於小方的舊愛鄧麗欣日前亦在社交網上載弗爆泳照，小方即時落閘表示:「我唔講。」陳瀅搶答稱讚:「好靚，我有一半佢咁瘦就好。」

講到《美麗戰場》被內地網評為史上最差港劇，小方搞笑說﹕「史上最差咁威。」對於陳瀅演技成眾矢之的，他力撐拍檔﹕「真心覺得佢做得好，佢個角色難度高，由善良到黑化，佢做好多功課。」陳瀅指可能大家看不慣後生版陳瀅:「好人係難做，我唔擔心，大家畀啲耐性，睇落去有唔同想法。」