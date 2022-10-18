的確勁！周星馳「破處」社交網出征　殺入元宇宙親自招兵

影帝周星馳多年來未有開過任何社交平台戶口，但他終於破處子之身，今晚（18日）開啟IG戶口，第一個處男Post就是招兵！以抵死內容「在漆黑中找尋鮮明出眾的#Web3人才」來作起首，要求除了熟悉Web3以及有項目管理經驗外，仲要「有頭腦」、「宅心仁厚」，工作範圍則是助他「建造創意未來」，擺明招兵殺入元宇宙！

周星馳近年鮮有露面，除了埋首搞劇本以及電影《美人魚2》後期之外，原來還有不少大計。一向喜歡低調，從沒有開設個人社交平台的他，今晚9時開啟了個人社交平台戶口，首個Post就是招募人才，但特別之處，不是招募電影班底，而是Web3專才，向來幽默的他，寫上的文字都「戲」味十足，令人會聯想到他的經典電影，如Po文首句「在漆黑中找尋鮮明出眾的#Web3人才」，明顯改自電影《國產凌凌漆》對白，還有一句「有頭腦又宅心仁厚」，則改自電影《食神》，Po文中，星爺寫上今次「招兵」的要求以及工作範疇，還附上自己的新相，戴上口罩、Cap帽的他，當上「影後」，於白板寫下「請人！」兩字，旁邊則隱約見到一個工作結構圖，內裏有「Community」、「Content」、「IP」等文字，疑似進軍元宇宙的一些構思。

周星馳如此高調開設社交平台招人，再加上他在Po文最後一句說話是「我會親自揀人」，足證他對於今次進軍元宇宙之決心相當之大！

由於該周星馳之社交平台沒有認證，不少網民在看到周星馳之Post後，都不太相信，有些更留言質疑真偽，東網就此事致電周星馳之助理Chris，他承認此事：「呢個係周星馳開嘅IG戶口，（招募Web3專才，嚟緊有乜嘢大計？）呢啲暫時唔回應喇。」

周星馳於今年3月曾為「FWENCLUB X 周星馳」活動公開「亮聲」，展開線上對談，他指接受對談全因要感謝西班牙藝術家Joan Cornella推出了一件NFT作品，與他主演的《國產凌凌漆》之造型相似，覺得非常有趣，而他亦有即席問網民，就是若他真的想推出元宇宙產品，應該用哪個電影角色最好？結果，這條問題引起網上熱議，最終收到近萬留言，當中不乏創意提議，有網民想周星馳將過往演過的經典角色拍攝一套元宇宙電影，角色熱門之選有電影《西遊記》系列「至尊寶」、《功夫》的「阿星」以及《少林足球》「五師兄」等，亦有網民上星爺推出元宇宙閃卡，以稀有度來定價...總之，對於星爺進軍元宇宙有着無限幻想，最終究竟能否成事，就要看周星馳之後的發展。