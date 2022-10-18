陳健安林千渟情欲縱橫　零距離忘情激吻

組合C AllStar成員陳健安（安仔）在新歌《厭惡物圖鑑》MV中，被單戀女主角林千渟無情折磨，心情複雜過坐山車，短短20秒內，先被大力掌摑，再由女方主動送上火辣激吻，忘我時又遭一手推開，瘋狂怒吼。

安仔說：「今次MV故事好沉重，我哋都係鍾意咗一個唔鍾意自己嘅人，為對方做出好極端嘅事，無論鏡頭前後，我哋嘅情緒都好波動。」千渟怒摑安仔絕不手軟，手起掌落，還要在不同場景拍攝，一日之內掌摑安仔十幾巴致臉腫。

安仔拍MV前，安仔和千渟專程去跟資深舞台劇演員邵美君老師學戲，千渟說：「導演和老師想我哋上堂，幫助我哋培養默契，最初拍掌摑鏡頭，我有錫住安仔，因為上堂有學過就力和角度，但安仔好專業，叫我出力真打，結果真係大大力打落去，佢竟然話好興奮！」安仔說：「真係好多謝邵美君老師，幫我同千渟定立咗喺MV中嘅關係，上堂期間互相建立信任，因為除咗掌摑，仲有錫錫戲，而且係我嘅第一次，螢幕初吻⋯⋯（緊唔緊張？）我好緊張，好彩上過堂，我哋好快進入狀態，多謝你（千渟）畀咗好大能量我，因為你投入角色認真咁用力摑我，令我有真正感覺，更加入戲。剛才畀你摑我一巴之後，我成個人震晒。（係咪好痛？）面上嘅痛，唔及內心嘅痛，心跳加速，呼吸加速。20秒嘅劇情內，掌摑、激吻、怒吼，心情好似坐過山車，未試過，演戲真係好難！」