Zoe Volf 美女Coser愛變身

真心鍾意一樣嘢，你會去到幾盡？嚟自美國邁阿密嘅大波索女Zoe Volf就有辦你睇，本身勁鍾意玩Cosplay，跟住搞埋服裝生意，家陣仲出埋寫真，呢啲咪叫真愛囉！

網上成名

唔少Coser都好專業，對於身上嘅服裝、道具都勁講究，甚至因為太有要求而索性自行生產，結果搞埋Cosplay產品嘅生意，而今日為大家介紹嘅Coser界美女Zoe Volf，就成功喺競爭激烈嘅Cosplay產品市場中跑出。點解佢會咁犀利？除咗同啲衫高質又性感有關，仲因為佢有一個得天獨厚嘅優勢！話說Zoe Volf早喺2008年已參與Cosplay活動，2009年製作出首套Cosplay服裝，因質素太好，陸續有其他Coser委托佢幫手做衫，漸漸發展成一門生意。佢話喺製作過程中，唔止要還原ACG女角色嘅形象，更重視點樣凸顯Coser嘅身材，等佢哋有機會成為活動場上嘅焦點。正因為佢喺製作Cosplay服裝方面唔係玩玩吓，口碑愈嚟愈好，仲開埋製作班，跟同好分享心得。值得一提，佢為咗方便大家睇到服裝穿着後嘅效果，特登開設社交平台帳號，親自做埋模特兒，估唔到成為佢嘅事業轉捩點。

愈影愈激

只要睇過Zoe Volf嘅自拍相，你會發現佢啲Cosplay衫相當性感，而佢嘅身材就更加正，尤其係嗰對純天然巨乳，簡直正到無倫，於是佢嘅社交帳號有愈嚟愈多人捧場，追隨者數字直線飆升，亦令佢成為一位人氣女Coser兼性感網紅。對於呢個意料之外嘅結果，Zoe Volf都話事前冇諗過咁受大家歡迎。有見及此，Zoe Volf全力喺網絡上發展，而佢嘅Cosplay造型亦愈嚟愈性感，露出度愈嚟愈高，甚至有啲相會見到乳點若隱若現呢！何解佢肯為網民犧牲色相？原來佢眼見行性感有市場，於是開設OnlyFans帳號，為會員提供限制級寫真相，真係好識得搵銀啊！