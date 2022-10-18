原來係書迷︱黃妍新歌又關村上春樹事？

熱愛閱讀的黃妍（Cath）的新歌《7月24日大道》取材自日本作家吉田修一的同名著作，導演特別以村上春樹《1Q84》的故事片段與《7月24日大道》混為一體，將兩個故事一脈相通的孤獨感接通拍成MV，日前她更搞了個好書分享活動，向樂迷借出家中的珍藏書籍，以供閱讀。Cath這次更認真得製作了借書證，並順勢推出單曲CD，隨碟附送圖書證，沒想到CD一出即被樂迷搶購一空，單曲更打入十大唱片銷量榜第5位，讓她始料不及。

為了答謝樂迷，Cath更2度突襲書店，給予前往借書的樂迷一點驚喜，她說：「我試過喺閱讀一啲救命書時得到救贖，所以好希望將呢個方法宣揚開去，結果出嚟效果好過預期。其實都諗過呢單嘢幾悶，因為閱讀並唔係個個都喜歡嘅事，當做呢個活動時發現好多朋友仔都重拾閱讀習慣，呢個係我哋都幾想做到嘅，因為閱讀係一個幾好嘅解痛方法，見到有fans真係認真睇，希望佢哋喺裏面攞到啲嘢走。」

她又跟Fans變成讀書會的會員，會互相交流閱讀心得，她同時又大搞一連5集的《1Q84 x 7月24日大道》有聲書，她與導演各自負責一套書，然後以不同主題分享當中的一些故事段落，讓樂迷可以更深入了解創作團隊這次「文學x文學x音樂」創作實驗的背後構思，Cath說：「呢一次創作係我哋喺兩套書入面搵到共通點，但共通點只有我哋製作團隊最清楚，所以想大家感受到，文學唔係咁遙遠嘅事。」