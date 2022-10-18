林子祥睽違3年開個唱：之前欠下騷債已還清

殿堂級歌手林子祥（Lam)的《林子祥開心演唱會》香港站，原定3月舉行，受疫情影響延至12月26日假亞博舉行一場演唱會。Lam對上一次開Show已是2019年的事，是次相隔3年再開騷，有傳今次是他最後一次開騷，Lam今日接受訪問時作否認，他說：「我無講過，今次係巡迴最後一場，呢個tour去過美國、東南亞和澳門，欠香港呢場。」問到下次幾時再開騷？他表示尚未有開騷時間表，覺得現在好難計劃好近期的事，今次是巡迴最後一場，雖然香港站只一場，但不會嫌不夠喉。

問到疫情下有否欠下騷債？他稱騷債已還清，會看着疫情走勢，將來或會在外地開騷也不定，他說：「其實我乜都做過，舞台劇和音樂劇都做過，或者可能做live show，未必一定要上紅館，自己80年代做到依家乜都試過，（試吓戶外騷？）都可以，睇吓係乜嘢Band。」早前他在內地做《我們的歌》和《聲生不息》讓他有機會與不同年輕新歌手如胡夏等合作，令他增加了幾億觀眾，「好多後生未聽過我同莎莉兩個老人家嘅歌，佢哋第一次聽嘅反應，令我好開心，覺得佢哋尊敬我哋大年紀嘅人。」Lam稱做《聲生不息》初期未知出來效果，認為讓這班後生試唱廣東歌實在不易，戥他們辛苦。

問到是次演唱會會否邀請炎明熹和曾比特做嘉賓？Lam笑言：「如果佢哋喺香港，又肯同我唱嘅話。」莎麗都會上台獻唱。提到早前莎莉確診新冠肺炎，Lam稱莎麗是眾人之中最小心的一個，估不到也會中招，他因同房關係，也不能幸免同告染疫，幸病徵好輕微，只有微燒，並無太大不適，他幽默地說：「希望唔會唔記得歌詞。」過幾天他便要往廣州拍廣告。

十月剛慶祝75歲生日的Lam，好多朋友跟他慶祝，笑言食生日蛋糕食到怕，「我只要求一餐唔食蛋糕，結果朋友搵來雪糕畀我食。」他的生日願望希望全世界和平，過去幾年看到些新聞很不開心，感覺亂和唔開胃，希望不要再有爭執事發生。