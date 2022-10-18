歐信希演唱會被要求除衫　拍檔露雲娜：我都未睇

歌手露雲娜（Rowena）與歐信希㩗手在尖沙咀文化中心音樂廳舉行演唱會，兩人唱跳《信自己》揭開序幕，歐信希在台上更多謝舞蹈藝員陪他練舞，他並說：「因為佢哋跳得好，帶動到我都跳得好起勁，佢哋比我更辛苦，所以要好好多謝Dancers嘅努力付出。」

露雲娜提到94歲母親及96歲的Uncle Ray也親來捧場，她感動得眼濕濕說：「媽媽係我生命中嘅守護天使，家人支持好重要，還有Uncle Ray，從我5歲就認識，當年仲抱起我領獎，依家應該抱唔抱我啦，但佢仲嚟睇我演出，好感動你對我嘅愛護。」

露雲娜又請來當年拍檔賈思樂（Louie）做嘉賓，兩人已經9年未有同台演出，Louie坦言自己很少做嘉賓：「但Rowena一開口未講完，我就答應，因為實在太老友唔使多講。」除了他，還有新生代詹天文，她除了上台向露雲娜獻花，兩人更手拖手下合唱《荳芽夢》，詹天文表示多謝露雲娜姐姐好用心教她：「第一次同台合唱，起初覺得好大壓力，不過露雲娜姐姐教我幻想初戀甜蜜，雖然我未拍過拖，，都想像用甜蜜感覺去唱，希望大家有新嘅感覺。」

當晚亦有李樂詩，她先與露雲娜合唱《乾一杯》，再與歐信希合唱《只怕不再遇上》，早前患乳癌的她透露治療過程順利，一直都康復中，不過都會戒口，亦未有影響工作，她更趁住疫情稍緩而到美國探親，她說：「因為兩年幾冇見自己同老公嘅父母，但又掛住喺香港返學囝囝，所以留咗兩星期就返嚟。」

完騷後，歐信希與露雲娜不約而同表示放鬆之下，最想食腸粉，對於被觀眾要求除衫，歐信希表示有點不可思議觀眾會欣賞他的肌肉，露雲娜笑說：「我都未睇佢，同觀眾一樣咁好奇。」歐信希即時再向她下戰書，指下次再合作開騷，他唱歌之餘騷腹肌，露雲娜就騷性感，Rowena亦一口答應接受挑戰。」