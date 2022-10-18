相識在微時　縱慾更容易

如果有一日喺街上重遇從小認識嘅青梅竹馬，你會點做呢？可能係點吓頭問候一下，然後已經唔知講乜嘢好！不過，喺日本AV界嘅「幼馴染」系列作品入面就唔同喇，講男女主角相識於微時，重遇時更加爆發出強勁嘅愛火花，最後由好友變成炮友！

盡情吸乾

喺MILK出品嘅《10年來第一次和兒時的朋友重逢無意中勃起》中，大雄喺街上重遇舊鄰居大姐姐結城乃乃，兩人打過招呼後，乃乃叫大雄去佢屋企敍舊，一入到屋，乃乃就同大雄玩摔角，原來佢哋以前成日都係咁玩，可能因為大雄好耐冇同女仔咁親近，居然出現生理反應，乃乃見狀鬼咁興奮，皆因佢本身係色慾之女，想嗒大雄好耐，繼而兩人三扒兩撥就剝晒光豬，過程中乃乃盡情將大雄吸乾，真係少啲精力都頂唔順呀！

賤男勾義嫂

由FALENO推出嘅《撞上最好朋友的女朋友的嘴唇失去理性》入面，泰祥應邀去到老友涼介屋企食飯，發現原來對方嘅女友正係兒時相識嘅本田桃，而且家陣變得又靚女又好波！兩人重遇之後，桃妹居然偷偷地向泰祥拋眉弄眼，仲趁男友擰轉背就勾引對方，原來桃妹早就對俊朗又健碩嘅泰祥有意思，比起男友更加吸引，於是就恃熟賣熟挑逗對方，而泰祥梗係相當受落啦，更瞞住涼介連番偷食添！

抱得美人歸

片廠本中推出嘅《煙花節之夜跑進情趣旅館》，講述翔太返鄉下參加煙花大會，順便向心儀已久嘅青梅竹馬新井里真表白，卻被對方拒絕，搞到佢好傷心咁離開。喺回家途中遇上大雨，呢個時候佢又重遇里真，由於兩人被淋到濕晒，於是去到附近嘅情趣酒店避雨。孤男寡女共處一室，翔太決定再次表白，結果呢次成功抱得美人歸，兩人仲瘋狂激戰直到第二朝早！