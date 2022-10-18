簡淑兒冒險剖析罪犯　焗住妥協

藝人簡淑兒離開無綫後回復自由身，直言想挑戰不同演藝工作。外表嬌小斯文的她，內心卻非常強大，更夢想成為犯罪心理學家！

HOY TV節目《離鄉別井的故事》正在熱播，簡淑兒（Jessica）走訪英國8個城市，尋訪移居當地的港人，了解他們的近況。今次是她離開無綫後再次現身幕前，亦是她首次單飛擔任主持，她坦言拍攝過程辛苦，但很滿足：「以前通常係介紹旅遊或者去玩，完全唔使用腦，但今次要做好多嘢。我發現同人傾偈係一門高深嘅學問，初相識幾日就要人講自身經歷。」10年前來港發展的她，與受訪者同樣人在他鄉，問到是否已適應香港的急速生活節奏？她說：「適應嘅，但鍾唔鍾意係另一回事。香港係搏殺嘅地方，但冇後悔選擇返嚟，畀我揀多次都會咁揀。」

尊重爸爸 放棄夢想

Jessica表示加入娛樂圈全屬命運安排，原來她讀大學時，夢想是成為犯罪心理學家：「冇人一出世就想犯罪，一定係經歷過啲事情先會變成咁。如果你只係罰佢，冇人聽佢哋嘅故事，件事唔會有改變，但了解過、糾正過，佢咃就可以重過新生活。」想了解罪犯自然要親身接觸，她亦因此遭受爸爸強烈反對：「爸爸係好溫柔嘅人，唔會鬧我哋，嗰次係我第一次見佢拍枱。」她明白爸爸愛女心切，為免令他不高興，當時只好放棄夢想。

談到未來動向，她希望挑戰拍電影及舞台劇，至於何時與男友麥大力拉埋天窗？她笑言未有計劃，會順其自然。